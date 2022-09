Erneuerbare Energiegemeinschaft in den Startlöchern

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG) in Perchtoldsdorf steht derzeit kurz vor dem Anpfiff. „Wir möchten im nächsten Monat in den Probebetrieb gehen und ab nächstem Jahr geht es dann wirklich los“, freut sich Obmann Martin Fürndraht. Insgesamt 50 Mitglieder zählt die EEG aktuell, doch das soll sich bald ändern.

„Wir kriegen laufend Anfragen. Am 23. September findet außerdem die Veranstaltung ‚100 Prozent Perchtoldsdorf‘ statt, wo wir die EEG präsentieren werden und neue Mitglieder anwerben wollen.“

Zwar sei gerade eine schwierige Zeit, doch für Fürndraht steht fest, dass das Projekt umgesetzt wird und auch zukünftig überzeugen kann: „Ich glaube, dass die Kontinuität der EEG, also dass einmal jährlich ein Preis festgelegt wird, die Zukunft weisen wird, weil ich Planungssicherheit habe. Sonst habe ich am Strommarkt vielleicht alle paar Monate einen anderen Preis un kann nicht wirklich kalkulieren.“

Mit Beratung besser durch die Krise kommen

Die Energie- und Umweltagentur Niederösterreich (eNu) berät Menschen bei Fragen und Anliegen zu den Themen Energie, bewusster Konsum und nachhaltigere Lebensweisen. Schon seit einigen Monaten steigen die Anfragen in der Energieberatung stetig an. „Die Sorgen der Menschen sind seit dem Krieg in der Ukraine gewachsen, vor allem, was Gaspreise betrifft. Deshalb sind die Anfragen rund um Heizungen und mögliche Alternativen sehr gestiegen“, erzählt Pressesprecher Simon Slowik.

Seit einigen Wochen erkundigen sich auch immer mehr Menschen darüber, wie sie am besten Energiesparen können.

Gerald Stradner ist eNu-Regionsleiter im Industrieviertel und weiß, wie die Situation im Bezirk Mödling aussieht: „Fast seit Beginn des Jahres gibt es enorm viele Fragen, was den Ausstieg aus Gas und Öl betrifft. Was kann ich machen, welche Alternativen gibt es, wie kann ich auf nachhaltigere Varianten umsteigen? Da gab es eine x-fache Steigerung. Und natürlich in den letzten Wochen auch vermehrt das Thema Energiesparen.“

Wer eine konkrete Beratung für seine Situation möchte, ob als Gemeinde oder als Privatperson, der wendet sich an die Energieberatung Niederösterreich. Hier werden alle Fragen rund um Hausdämmung, Wohnen, Heizungstausch, etc. beantwortet.

www.energie-noe.at/energieberatung

