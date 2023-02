Erste Ferienwoche gehört wieder den Forschertagen

Werbung

Nach Corona-bedingter Pause heißt es vom 3. bis 7. Juli für neugierige und wissbegierige Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren (Vorschulalter bis 2. Schulstufe der AHS und Mittelschule) wieder „Entdecken – Forschen – Experimentieren in der Welt der Naturwissenschaften“.

Als Veranstalterin fungiert die Marktgemeinde, die Projektleitung liegt in den bewährten Händen von Forschertage-Initiatorin Sylvia Mertz: „Entdeckendes Lernen in der Gruppe gibt den jungen Forscherinnen und Forschern das Gefühl, einen wertvollen Beitrag zum Gelingen des großen Ganzen einbringen zu können. In der Begegnung mit den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern entdecken Kinder, dass sie mit ihren Mentorinnen und Mentoren etwas gemeinsam haben: den Forscherdrang und die Lust am Experimentieren.“

Heuer gibt es erneut Kursgruppen mit spannenden Themen, wobei auch den individuellen Interessen der Kinder Raum gegeben wird: Von „Forscherpiraten“, „Himmelsstürmer“, „Wissensjäger und Forscherhexen“ über eine „Architekturwerkstatt“ geht es bis zur Klärung der Frage, ob Schmetterlinge Licht ins Dunkel bringen und welche Abenteuer „Natur und Technik von Urzeit bis heute“ zu bieten haben. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

www.forschertage.at

