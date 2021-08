Die Kritik, mit denen Bürgerlisten-Gemeinderätin Gabriele Wladyka über ein Privates, von der Marktgemeinde bereits bewilligtes Bauprojekt herzieht, hat es in sich. Wladyka spricht von „Bauhorror in der Ketzergasse“.

25 Studentenzimmer, deklariert als zwei Wohnheime, einmal mit 12, einmal mit 13 Wohnungen, in der Mitte ein Aufzug, seien geplant. Die Wohnungen hätten eine Größe von rund 17 Quadratmetern, nach der Meinung von Wladyka handle es sich bei dieser Wohnform um einen „Beherbergungsbetrieb“, obwohl um keine gewerberechtliche Bewilligung angesucht wurde. Sie ortet den Grund dafür in der Zahl der Autostellplätze, die sich dadurch von 5 auf 4 reduzieren würde. Die Anrainer wären aufgebracht und wollen das Projekt „Menschenbatterie“ auf jeden Fall bekämpfen.

Die Aufregung ist für Michael Pichlmaier, Geschäftsführer der Resida Asset GmbH, die hinter dem Wohnprojekt steht, unverständlich. „Wir wollen an dieser Stelle eine besondere Form des Jungen Wohnens errichten, wer hier einzieht, braucht kein Auto“, sagt Pichlmaier im NÖN-Gespräch.

Der Grund: „In Perchtoldsdorf sind leistbare Wohnungen für junge Leute, die aus dem Elternhaus ausziehen wollen, Mangelware. Es gibt zwar Startwohnungen in Perchtoldsdorf, aber die Wartezeit darauf dauert bis Ende 2022, so viele Vormerkungen gibt es dafür“, weiß Pichlmaier. Die „Flexi-Studios“ seines Unternehmens sollen hier Abhilfe schaffen. Junge Leute von 18 bis 30 Jahren könnten hier jederzeit nur mit einem Koffer einziehen, sie finden in den Apartments alles, was sie zum Arbeiten oder Studieren brauchen.

Keine Parkplätze, sondern Ladestationen

Die Frage der Anzahl der Stellplätze stelle sich bei diesem Projekt gar nicht, denn, so erläutert Pichlmaier: „Die Kernzone 100 beginnt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Wir wollen auch ein E-car-sharing in das Projekt mit integrieren. Die vier Parkplätze werden als E-Ladestationen ausgeführt.“ Die Apartments sind im Schnitt 23m² groß und verfügen jeweils über ein eigenes Bad mit WC, Fernseher, WLAN, etc., sowie volle Ausstattung eines Studentenheims. Fast alle Zimmer haben einen Balkon oder eine Terrasse dabei. Es wird zum Pauschalpreis vermietet, inklusive Strom, Energie, Klimatisierung, Internet, Fernsehen, GIS-Gebühren, Versicherung und einer Grundausstattung an Hausrat. Das ergibt eine Gesamtmiete von 490 Euro im Monat.

Zur bemängelten gewerberechtlichen Bewilligung sagt Pichlmaier: „Eine gewerberechtliche Bewilligung ist nicht notwendig, zumal es sich analog eines Studentenheims nur um eine ‚Flächenmiete‘ handelt. Es gibt kein Zimmerservice, Frühstück oder Ähnliches und keine Angestellten vor Ort. Das würde sich mit der günstigen Miete nie ausgehen.“

Auch Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, und Vizebürgermeister Christian Apl, Grüne, glauben an das Projekt und versichern, dass die Gemeinde als Baubehörde erster Instanz dieses auf Herz und Nieren geprüft habe. Ortschefin Kö betont: „So wie das Projekt eingereicht wurde, gab es vonseiten der Baubehörde nichts, was dagegen gesprochen hätte, es nicht zu bewilligen. Und wir haben gründlich geprüft.“