Kurz vor Redaktionsschluss am Montagabend wurde bekannt, dass die Serie von Aufgriffen illegal Eingereister – siehe A21-Hinterbrühl am Wochenende – eine Fortsetzung gefunden hat: Die Polizei wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass im Bereich der „Kleinen Heide“ (verlängerte Walzengasse) eine Gruppe Männer gesichtet wurde.

Elf Streifen aus dem Bezirk wurden anschließend in Alarmbereitschaft versetzt und trafen am Einsatzort ein. Die 25 Männer, größtenteils Syrer zwischen 20 und 40 Jahren, dürften von Schleppern auf der Autobahn ausgesetzt und sich dann selbst überlassen worden sein. Schließlich endete ihr Fußmarsch dann in Perchtoldsdorf. Sie wurden ins Anhaltezentrum nach Schwechat gebracht, wo sie um Asyl ansuchten.