Franz Schmidt-Musikschule: 40 Jahre nur die besten Töne

Nach zahlreichen Nachkriegs-Provisorien im örtlichen Musiklehrwesen ist es der Zielstrebigkeit des damaligen Kulturreferenten Friedrich Oswald und dem Durchsetzungsvermögen von Bürgermeister Paul Katzberger, beide ÖVP, zu verdanken, dass der Gemeinderat an 24. Juni 1982 den Beschluss zur Gründung der „Franz-Schmidt-Musikschule“ fasst.

Professor Adolf Winkler wird zum ersten Direktor bestellt, ein Lehrkörper aufgebaut, ein Kammerorchester gegründet, die „Knappenhof-Oper“ eingeführt, sowie der Nachlass des Perchtoldsdorfer Komponisten Franz Schmidt erworben.Im September 2003 übernimmt Anton Hafenscher, bis dato Lehrer für Klarinette und Saxofon, die Leitung. Er führt die digitale Verwaltung ein und entwickelt die „Blasmusik Perchtoldsdorf“ zu einem symphonischen Blasorchester und legt auf gemeinsames, klassenübergreifendes Musizieren großen Wert.

Meilenstein: Eröffnung des Franz Szeiler-Saales

Ein Meilenstein ist 2005 die Errichtung des „Franz Szeiler-Saales“ als Vortragssaal. Gemeinsam mit Bürgermeister Martin Schuster und Kulturreferentin Brigitte Sommerbauer, beide ÖVP, wird die Musikschule kontinuierlich ausgebaut.

So kann Maria Jenner im September 2012 ein wohl bestelltes Haus übernehmen und die Strukturen weiter ausbauen. „Kreativakademien“ für Malen und Zeichnen, Schauspiel, Bildhauerei und neuerdings auch Film und Foto ergänzen das kulturelle Angebot. Durch diese Vernetzung öffnen diese „Musik- und Kunstschulen“ ein zukunftsweisendes Kapitel. Wohin der Weg künftig führt, ist bei den vielfältigen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr klar zu erkennen.

Alle erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Musikschule zu nennen, würde den Rahmen sprengen, daher stellvertretend einige, die in Top-Orchestern Fuß gefasst haben: Andreas Ottensamer (Berliner Philharmoniker), Daniel Ottensamer (Wiener Philharmoniker) und Josef Semeleder (SWR-RSO Stuttgart). Im künstlerisch-pädagogischen Bereich wirken unter anderem Agnes Wolf, Johannes Wenk und Markus Göller als Lehrende an der Uni für Musik und darstellende Kunst in Wien.

