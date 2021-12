Fußgänger kam ums Leben: Lenker vor Gericht

Wegen fahrlässiger Tötung muss sich ein 20-jähriger derzeit vor Gericht verantworten. Er hat am 9. August am Vormittag in der Hochstraße in Perchtoldsdorf einen Fußgänger am Gehsteig niedergestoßen. Der Pensionist verstarb laut Anklage noch an der Unfallstelle an einem Schädel-Hirn-Trauma. Da im Blut des Angeklagten THC festgestellt wurde, kam es zum Gerichtsverfahren wegen des Verdachts der "Fahrlässigen Tötung".