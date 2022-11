Gegen vierspurigen Südbahnausbau: FPÖ und Bürgerliste orten „Bahnwahn“

Werbung

FPÖ-Gemeinderat Robert Lugar, Bürgerlisten-Gemeinderätin Gabriele Wladyka und Anrainer Reinhard Nöbauer hatten zur Pressekonferenz geladen, um viele Argumente gegen den vierspurigen Ausbau der Südbahnstrecke von Meidling nach Mödling auf den Tisch zu legen. Perchtoldsdorf, vor allem das Gebiet um die Aspettenstraße, käme dabei sehr schlecht weg, besser gesagt, unter die Zugräder. Denn „1,2 Milliarden Euro für ein Projekt aus den 1970erJahren auszugeben“ sei einfach nicht mehr zeitgemäß.

Die ÖBB würden selbstherrlich und ohne Rücksicht auf Verluste agieren. Alternativen wie Doppelstockzüge, bessere Busquerverbindungen und alternative Zugsicherungssysteme seien nie ernsthaft geprüft worden.

Besonders sauer stößt den Initiatoren der Pressekonferenz auf, „dass in der Aspettenstraße sechs statt vier Gleise verlegt werden. Dass ausgerechnet hier die Rangieranlage errichtet werden soll, ist nicht einzusehen. Bürgermeisterin Andrea Kö hat versprochen, eine Verlegung der Wendeanlage von Perchtoldsdorf nach Wien zu betreiben. Gehört haben wir bis heute nichts davon“, bemerkte Gabriele Wladyka.

952 Unterschriften haben Bürgerliste und FPÖ bis jetzt gesammelt. „Und die Unterschreiber wohnen nicht nur in der Aspettenstraße, sondern in ganz Perchtoldsdorf“, betonte Lugar. Ihm zufolge sei ein viergleisiger Ausbau gar nicht notwendig, wenn man den öffentlichen Verkehr „in die Breite“ ausbauen würde, statt sich auf wenige Punkte zu fokussieren, wie die Strecke von Meidling nach Mödling. Ein weiterer Wahnsinn sei „der geplante Europabahnhof in Brunn. Denn dort haben die ÖBB keinen Grund für eine Park&Ride-Anlage, auch wenn das so nicht gesagt wird“, meint Lugar.

Projekt Meidling-Mödling Teil eines Gesamtprojekts

Die ÖBB sehen das naturgemäß anders. Pressesprecherin Julia Krutzler weist darauf hin: „Das Projekt Meidling-Mödling ist ein integrierter Bestandteil des Zielnetz 2025+, der Ausbaustrategie für die Entwicklung der Bahninfrastruktur. Das Straßennetz im Südraum Wiens hat keine Kapazitäten mehr, ein Wachstum kann deshalb nur mehr im öffentlichen Verkehr und im Fahrradverkehr stattfinden.“

Ohne weitere Verkehrsverlagerungen vom Straßenverkehr auf die Schiene und anderen öffentlichen Verkehrsmöglichkeiten werde auch die Erreichung der österreichischen Klimaziele nicht zu schaffen sein. Ziel des Projekts sei unter anderem die Ermöglichung eines 5-Minuten-Takts der S-Bahn sowie zusätzliche schnelle Nahverkehrsverbindungen zwischen Wien-Meidling und Wien-Liesing sowie die Ermöglichung eines 10-Minuten-Takts der S-Bahn zwischen Liesing und Mödling. Unabhängig von diesem Projekt werde es weiterhin Güterverkehr auf dieser Strecke geben, auch, „weil es regionale Betriebe als Bestandsnehmer entlang der Strecke gibt“.

„Für uns ist es natürlich wichtig, dass das Projekt nicht zulasten der Anrainer geht. Wir sind mit den ÖBB in Gesprächen und in dauerndem Austausch, was die Wendegleise und den Lärmschutz betrifft, wollen wir die beste Lösung für die Perchtoldsdorferinnen und Perchtoldsdorfer erreichen.“

Andrea Kö

Die Rangieranlage (sechs Gleise) sei notwendig, „da ein gewisser Teil der Züge gemäß Betriebskonzept in Liesing endet. Das macht eine Wendeanlage für Personenzüge mit zwei Stutzgleisen notwendig, die südlich vom Bahnhof Liesing auf ÖBB-Grund geplant ist. „Die Züge fahren in geringer Geschwindigkeit ein und in die Gegenrichtung dann wieder aus. Diese Wendeanlage wird im Zuge der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) geprüft“, erläutert Krutzler.

Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, merkt an: „Für uns ist es natürlich wichtig, dass das Projekt nicht zulasten der Anrainer geht. Wir sind mit den ÖBB in Gesprächen und in dauerndem Austausch, was die Wendegleise und den Lärmschutz betrifft, wollen wir die beste Lösung für die Perchtoldsdorferinnen und Perchtoldsdorfer erreichen.“

