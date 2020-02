Eine Kriminaldienststreife hatte am Freitag kurz nach Mitternacht einen Pkw und einen Kleinbus mit jeweils polnischem Kennzeichen genau im Auge. Das Auto fuhr in ein Firmengelände in der Industriestraße, die Beamten hielten Sichtkontakt und forderten Unterstützung an. Die beiden Insassen des Pkw begaben sich zu einem abgestellten Lkw, etwa 20 Minuten später fuhr auch der Kleinbus ins Firmenareal ein und verließ es kurze Zeit wieder.

Polizisten hielten das Fahrzeug an, die Kriminalbeamten stoppten zeitgleich die beiden Pkw-Insassen am Gelände. Im Kofferraum stießen die Ermittler auf fünf Kunststoffkanister mit einem Gesamtvolumen von 75 Litern, einen Schlauch und Handschuhe. Überall waren frische Treibstoff-Rückstände wahrzunehmen; der Tankdeckel des geparkten Lkw war gelockert, der Pkw und der Kleinbus waren voll getankt.

Die insgesamt drei Personen - alle aus Weißrussland, einer davon wurde erst am 14. Jänner bei einem Fahrzeugeinbruch gestellt - wurden festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.