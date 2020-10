Hans Karl Uhl wurde am 22. Juli 1943 geboren. Volks- und Hauptschule absolvierte er in Lilienfeld. Als angehender Maschinenschlossers absolvierte er die Lehrabschlussprüfung als Landessieger. Schon damals hat er sich als Jugendvertrauensmann politisch engagiert. Seine politische Tätigkeit war von seinem Elternhaus geprägt, sein Vater war Vizebürgermeister in Schwarzau bei Lilienfeld. Seine Frau Traude, eine Perchtoldsdorferin, beendete seine politische Karriere in Lilienfeld und brachte ihn nach Perchtoldsdorf.

Seine fachliche Qualifikation ließ ihn sofort eine entsprechende Tätigkeit als Maschinenschlosser im Bezirk Mödling finden, doch sein Bedürfnis, sich politisch und sozial zu betätigen war stärker. 1970 wurde er in den Perchtoldsdorfer Gemeinderat berufen, von 1974 bis 1998 fungierte er als SPÖ-Bezirksparteisekretär, 1978 avancierte er zum geschäftsführenden Gemeinderat.

Unter anderem war er für die Wasserversorgung zuständig, setzte erste Maßnahmen zur Mülltrennung und war maßgebend am Bau des Rot-Kreuz- sowie des Feuerwehrhauses zuständig.

Seine politische Tätigkeit blieb jedoch nicht nur auf Perchtoldsdorf beschränkt. Im November 1985 wurde er als Landtagsabgeordneter angelobt, arbeitete als Vorsitzender des Verfassungsausschusses an wesentliche Reformen mit.

1995 legte Uhl sein Gemeinderatsmandat zurück 1997, vier Monate vor der Landtagswahl, setzte er auch einen Schlussstrich unter seine Landtags-Karriere; Nachfolger wurde Hannes Weninger aus Gießhübl.

Uhl, Ehrenmitglied der Feuerwehr Perchtoldsdorf, Träger des Ehrenringes der Marktgemeinde, des Goldene Ehrenzeichens des Landes NÖ und des Großen Silbernen Ehrenzeichens der Republik Österreich, nahm bis unmittelbar vor seinem Tod am politischen Geschehen „seiner SPÖ in Perchtoldsdorf teil“, erinnert sich mit Gemeinderat Toni Plessl ein langjähriger Wegbegleiter: „Hans Karl gehörte bis zuletzt dem Vorstand des Pensionistenverbandes an. Ich habe mit Hans Karl einen Freund verloren, die SPÖ einen einmaligen und aufrechten Sozialdemokraten“.

„Schockiert vom plötzlichen Ableben“ zeigte sich auch SPÖ-Bezirksvorsitzender Hannes Weninger. „Wir wollten einander in den nächsten Tagen treffen, um gemeinsame Aktivitäten der Freiheitskämpfer zu besprechen.“

Sozialdemokratie im Blut verankert

Uhl sei für ihn „und viele unserer Generation Vorbild und Lehrmeister gewesen. Unermüdlich und stets an den Grenzen seiner gesundheitlichen Leistungsfähigkeit tourte er als Abgeordneter und Bezirkssekretär der Partei durch die Gemeinden, besuchte Veranstaltungen, Sitzungen und Feste und kannte scheinbar überall jede und jeden persönlich. Oft stand er dann noch bis in die frühen Morgenstunden in der Druckerei des SPÖ-Büros, um für seine Ortsparteiorganisationen Zeitungen und Flugblätter zu gestalten und zu drucken“, erzählt Weninger. „Hans Karl Uhl hatte die Sozialdemokratie im Blut und lebte für die Menschen in Perchtoldsdorf, im Bezirk Mödling und im Land“, würdigte Weninger seinen Vorgänger.