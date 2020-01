In der Mozartgasse kam es am Neujahrstag kurz vor 6 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Drei Personen befanden sich noch in dem Gebäude. Eine 33-Jährige schrie aus einem Fenster im 1. Stock um Hilfe. Ihre Großeltern (90 und 93) und sie hätten keine Chance mehr, durchs Haus ins Freie zu gelangen.

Ein Polizeibeamter und ein Feuerwehrmann gelangten über den Gartenzaun auf das Grundstück und eilten zum Fenster, um Kontakt mit der Bewohnerin aufzunehmen zu können. Die Einsatzkräfte der FF Perchtoldsdorf holten die drei Personen rasch und sicher aus dem bereits völlig verrauchten Gebäude und übergaben sie den Rot-Kreuz-Teams. Die Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landesklinikum Mödling gebracht.

Der Brandherd dürfte im Esszimmer des Einfamilienhauses gelegen sein, ein Brandsachverständigen wurde mit der Klärung der Ursache beauftragt.