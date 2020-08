Nach dem Lockdown hat sich auch in der Kunigundbergstraße 57 Grundlegendes geändert. Aus der früheren Buschenschank wurde „Helene“. Eine Meierei und Eventlocation.

Am Donnerstag, 27. August, startet Helene Nigl den Versuch, bei ihren Gästen auch musikalisch zu punkten. Aufspielen, singen und lesen werden Wolfgang „Fifi“ Pissecker, Tini Kainrath, Rudi Koschelu und Tommy Hojsa im Rahmen ihres „Weanarisch - g’redt, g’spielt, g’sungen“-Programm, mit dem das Quartett seit Längerem auf Tour ist.

„Mit der Kulturbühne in unserem weitläufigen Garten möchten wir gerade in schwierigen Zeiten Künstlern und dem Publikum gleichermaßen die Möglichkeit bieten, kulturelle Veranstaltungen nach den geltenden Auflagen durchführen zu können“, hofft Nigl. „Schlussendlich helfen wir damit auch uns, denn so ziemlich alle gebuchten Veranstaltungen – und von denen lebt eine Veranstaltungs- und Eventlocation – fielen heuer komplett aus.“

Treffen der ehemaligen Schulkollegen

Fifi Pissecker freut sich auf „einen Auftritt in meinem Heimatort. Und das noch dazu in diesem wunderschönen Ambiente. Ich kenne Helene seit 35 Jahren“, lässt der Ex-Schulkollege nicht unerwähnt. Für Nigl steht fest, dass der Termin zugleich Auftakt einer Veranstaltungsreihe sein wird. „Weitere Abende sind bereits in Planung.“

