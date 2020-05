Alle Parteien ziehen ausnahmsweise an einem Strang. Den Heurigenbetrieben, den Aushängeschildern des Orts, soll in Corona-Zeiten geholfen werden. Einige Betriebe haben „Take away“-Angebote geschnürt, auch der Flaschenweinverkauf „ab Hof“ oder über das „Weinrathaus“ am Marktplatz 10 waren Einnahmequellen. Jetzt hofft man auf den Neustart mit 15. Mai.

Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, wird in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter am Donnerstag im Landtag eine Änderung im Buschenschankgesetz beantragen, um ein „unkompliziertes Ausstecken nach der Zwangspause zu ermöglichen: Der Abstand zwischen den Aussteckzeiten soll heuer von vier auf zwei Wochen verkürzt werden. Damit schaffen wir für die betroffenen Betriebe die Möglichkeit, die teilweise markanten Umsatzverluste kompensieren zu können“, erklärte Schuster seinen Vorstoß.