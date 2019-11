Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesrat Martin Eichtinger, beide ÖVP, Johannes Schmuckenschlager, Präsident des österreichischen Weinbauverbands und der Landwirtschaftskammer Niederösterreich – die Gästeliste war einmal mehr hochkarätig. So wie auch der Hiataeinzug, das traditionelle Erntedankfest, nicht umsonst seit 2010 in der „Nationalen Liste des Immateriellen Welterbes in Österreich“ gelistet.

Nach der Festmesse, zelebriert von Dechant Josef Grünwidl, machte Weinbauvereinsobmann Toni Nigl den Tausenden Besuchern am Marktplatz deutlich, dass „wir heuer eine sensationell gute Ernte hatten“. Dass die Perchtoldsdorfer Winzer unter anderem bei der Austrian Wine Challenge 19 und in der Thermenregion 48 Goldmedaillen abräumten, sei „ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“. An die Gäste appellierte Nigl, den Winzern weiterhin das Vertrauen zu schenken: „Jeder Schluck hilft uns, unsere Weingärten zu erhalten.“

"Ohne Gäste ist jede Mühe der Winzer umsonst"

Pernkopf bedankte sich für „die hervorragende Arbeit der Winzer, euren guten Wein“ und die perfekte Organisation des „Hochfestes der Volkskultur“, Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, lobte ebenfalls auch die Konsumenten: „Ohne Gäste ist jede Mühe der Winzer umsonst.“ Für Weinkönigin Rosi Zechmeister steht fest: „Unser Wein braucht keine Vergleiche zu scheuen.“

Im Anschluss feierte der Tross bei Hiatavater Gerhard Vizdal und seiner Gabi. Pritschenträger Gigi Leeb ließ die etwa 80 Kilo schwere Erntekrone in Rekordzeit Richtung Hochstraße 63 tanzen. „Da gibt’s sicher ein Radarfoto, so schnell war noch nie jemand mit der Pritschn unterwegs“, schmunzelte das Moderatoren-Duo Stefanie Pichler-Brodl und Stefan Wieczorek, das heuer von Gemeindearchivar Gregor Gatscher-Riedl beim „Turmquiz“ unterstützt wurde.

Das letzte Highlight der aktuellen „Huatzeit“ steht am Dienstag 26. November von 18 bis 22 Uhr in der Burg an. Beim „Jungen Hiata 2019“ gibt’s die aktuellen Jungweine zu verkosten.

Die Akteure

Hiatavater Gerhard Vizdal

Hiatamutter Gabi Vizdal

Oberhiata Roman Sommerbauer

Pritschenträger Christian „Gigi“ Leeb

Pritschenweiser

Florian Rathammer,

Johannes Winkler-Hermaden

Standartträger Peter Nigl,

Matthias Zechmeister-Mittel

Oberreiter Maxi Distl

Reiter Willi Prüfert

Körberlmadln Helena Trettnak,

Viktoria Trettnak

Kredenzmadln Johanna Nigl,

Katharina Nigl

Weinkönigin Rosi I. Zechmeister

Weinwagenchef Kurt Pröglhöf

Podiumsplauderer Stefanie

Pichler-Brodl, Stefan Wieczorek