Der Umbau des Hyrtl-Hauses ist kein Lieblingsprojekt der Opposition. Die Bürgerliste hat von Beginn an das Vorhaben kritisiert: „Kein Konzept, keine Strategie, kein Businessplan – nicht einmal ein Plan B“, meinten Gabriele Wladyka und Helmuth Kittinger. „Wir haben unter anderem auch die Kosteneinschätzung bemängelt.“

Dass in der vorwöchigen Gemeinderatssitzung noch dazu Mehrkosten in der Höhe von 50.000 Euro zu beschließen waren, habe das Fass zum Überlaufen gebracht. „Ein notwendiges Lärmgutachten verursacht Nebengeräusche. Und die Photovoltaikanlage schützt die Umwelt – aber uns nicht vor Mehrkosten“, merkte das Bürgerliste-Duo an.

„Das Nichteinhalten von Bauvorschriften und die Fehlplanung kosten dem Steuerzahler zusätzlich 50.000 Euro“ SPÖ-Gemeinderat Anton Plessl

Für SPÖ-Gemeinderat Anton Plessl wiederum steht der „Entwurf im krassen Widerspruch zum örtlichen Bebauungsplan, wurde aber trotzdem eingereicht. Das Nichteinhalten von Bauvorschriften und die Fehlplanung kosten dem Steuerzahler zusätzlich 50.000 Euro“.

Dabei habe der Gemeinderat im März – gegen die Stimmen der SPÖ – eine mit der Sachlage bestens vertraute Perchtoldsdorfer Firma beauftragt. „Die wurde nun auch mit der Ausschreibung beauftragt, ist an der Ausführung beteiligt und wird vermutlich auch die Kontrolle des Umbaus durchführen“, mutmaßt Plessl.

Baumeister Franz Seywerth ärgert sich über die indirekten Anschuldigungen: „Alles ist in der Immobilien GmbH rechtens vergeben worden. Ich gehe davon aus, dass Herr Plessl politisches Kleingeld wechseln will“, merkte Seywerth an, der für die ÖVP im Gemeinderat sitzt.

Fakt sei, dass kurzfristig der Wunsch entstanden sei, das Dach anzuheben, um mehr Licht zu haben. Dann habe man entschieden, statt des Flach- ein Satteldach zu machen, um eine Photovoltaikanlage unterbringen zu können. Diese Adaptierungen bedeuten „eine statische und bauliche Veränderung“, die nun eben Mehrkosten verursachen.