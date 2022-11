Jubiläums-Hiataeinzug wirft Schatten voraus

„Ein großer Tag für Perchtoldsdorf“, betonte Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP. Denn am Samstag wurde im Alten Rathaus eine groß angelegte Sonderschau zum Thema „600 Jahre Hütereinzug“ eröffnet und abends luden Hauerschaft und Marktgemeinde aus diesem Anlass zu einem Empfang mit Weinverkostung in die Burg.

Bei beiden Veranstaltungen stand ein Mann im Mittelpunkt: Poldi Wurth alias „Tiger-Wurth“, Hütervater 2011, hatte sich mit Kurator Franz Pötscher und Fachleuten mit großer Begeisterung und Engagement in das Museumsprojekt gestürzt.

Bürgermeisterin Andrea Kö und Weinbauvereinsobmann Toni Nigl (2.v.l.) bedankten sich bei Poldi Wurth, Karl „Guga“ Sommerbauer, Gottwald Kranebitter und Tobias Pflüger mit Ehrenurkunden. Foto: Pam

Dafür wurden ihm sowie seinen Mitstreitern Franz Wurth, Tobias Pflüger, Karl Sommerbauer und Gottwald Kranebitter Urkunden der Marktgemeinde mit Dank und Anerkennung überreicht.

Die Sonderausstellung wird vorerst sechs Monate geöffnet bleiben, anschließend soll dann in etwa zwei Jahren aus dem Alten Rathaus nach einem Konzept von Karl Brodl, Karl Nigl und Maria Walcher ein „Haus des Weins“ werden.

Mit Tradition zum Erfolg

Zum abendlichen Festakt waren neben Martin Eichtinger, Martin Schuster und Marlene Zeidler-Beck, alle ÖVP, Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer, sowie zahlreiche Bürgermeister und Kammervertreter aus dem Bezirk gekommen.

Die Jungwinzerinnen und Jungwinzer Vincent Sommerbauer, Karl Brodl, Toni Nigl, Karl Wölflinger, Mathias Kobold, Bernhard Nigl, Christiane Distl, Matthias Zechmeister-Mittl und Franz Breitenecker präsentierten ihre Weine. Foto: Michaela Habinger

Sämtliche Redner betonten die „Wichtigkeit des Engagements des Nachwuchses für den Weiterbestand der Hauerschaft im Ort“. Dass dies bestens funktioniert, konnte man bei der Weinkost feststellen, bei der neun Jungwinzerinnen und -winzer ihre Produkte präsentierten. Durch den Abend führten Karli Brodl und Stephan Sommerbauer, musikalisch begleitet durch die „Rotgipfler“. Den offiziellen Schlusspunkt setzte ein von Tim Spiegelhofer produzierter Film über den örtlichen Weinbau.

Am Sonntag, 6. November, ist es dann so weit. Da steht der Jubiläumshiataeinzug am Programm.

