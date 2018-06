Vom Kindergarten bis zum Gymnasium – sämtliche Perchtoldsdorfer Bildungseinrichtungen nahmen am Projekt „Forschung – Jugend – Zukunft“ (FJZ) teil. Die Idee dazu entstand bereits im Sommer des Vorjahres, wie Initiatorin und VP-Gemeinderätin Doris Fischer-See im Gespräch mit der NÖN erzählt.

„Das Thema für ein gesamtschulübergreifendes Projekt kam in den Austauschgesprächen mit den Direktoren zustande. Anlass für FJZ war dann das zehnjährige Jubiläum der Forschertage“, erinnert sich Fischer-See. Mehr als 700 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen drei und 16 Jahren beschäftigten sich klassen- und schulübergreifend mit den Themenkörben Müllverwertung, Müllvermeidung und Mülltrennung. So arbeiteten zum Beispiel Volksschulkinder mit Gymnasiumsschüler gemeinsam an einem Projekt. „Die soziale Komponente, das schülergenerationenübergreifende Zusammenarbeiten, war eine wesentliche bei unserem Projekt“, hält die Gemeinderätin fest.

Die Ergebnisse wurden am Freitag am Marktplatz präsentiert. Anwesend war auch Bildungsminister Heinz Faßmann, selbst Perchtoldsdorfer. Er spendete großes Lob für „Forschung – Jugend – Zukunft“. „Ich danke auch den Lehrern, denn es braucht viel Einsatz neben dem Regelunterricht für ein derartiges Projekt“, betont Faßmann. Er hoffe auch, dass sich daraus nun ein Konsum- und Mülltrennungsstil entwickeln werde.