Kabarett: Erlebnisse aus dem Dachgeschoss

„Ja, ich will“, „Bankerl’n gehen“, „Keine Frau für einen Mann“ und „Noch immer alles neu“ – Isabell Pannagl ist zwar erst 32 und feilt dennoch bereits an ihrem fünften Programm: „Neues aus dem Dachgeschoß“.

Seit 2018, dem Start von „Noch immer alles neu“ sei „viel passiert. Ich habe geheiratet, bin Mutter geworden. Was ich da alles erlebe und erlebt habe, reicht für drei Programme“, schmunzelt Pannagl im NÖN-Gespräch.

Die Besucherinnen und Besucher erwarte ein „schon etwas anderes musikalisches Kabarettprogramm. Eines, in dem sich Jung und Alt, Mann und Frau, Hund und Katze wiederfinden werden“.

60.000 Gedanken macht sich der Mensch durchschnittlich am Tag. „Manche sind gut, manche nicht – aber die meisten sind vor allem eines: seltsam.“ Deshalb hat Pannagl – in jedem Fall im Programm (nomen es omen) das Dachgeschoß als Rückzugsort gewählt.

Gedankenkarussell dreht sich

Wiewohl sich auch dort das Gedankenkarussell dreht und unergründliche Fragen aufwirft: „Bin ich auf einen Blackout vorbereitet? Wie bin ich eine gute Mutter und was esse ich eigentlich morgen Mittag? Und überhaupt: Wenn ich in diesem heißen Dachgeschoß paniert einschlafe, wache ich dann als frittiertes Schnitzel wieder auf?“ All das wird in gewohnter Weise musikalisch – in unterschiedlichen Stilen – untermalt.

Regie führt niemand Geringerer als Star-Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper: „Wir kennen einander von vielen Auftritten, Galas und von den Comedy-Bitches. Die Zusammenarbeit ist nach einem Stand-up-Paddel-Termin entstanden“, erinnert sich Pannagl.

Prenner-Kasper habe sich nach reiflicher Überlegung mit den Worten „Voll die Ehre“ zu ihrer ersten Regiearbeit überreden lassen; Pannagl ist begeistert: „Sie dreht an Schrauben, an denen andere nicht zu drehen wagen.“

Alles in allem verspricht das Perchtoldsdorfer Multitalent, das vor wenigen Tage bei der ORF-Show „Die Comedychallenge“ den 3. Platz belegt hat, „ein klimafreundliches Gag-Feuerwerk“.

Bis auf Weiteres „ausgebucht“

„Neues aus dem Dachgeschoß“ feiert am 7. März im „Casanova“ in Wien Premiere, am 12. April kommt es dann zum Heimspiel im Burgsaal Perchtoldsdorf.

Bis dorthin ist Pannagl ab 29. Dezember im Kinofilm „Was man von hier aus sehen kann“ in der Rolle der jungen Elsbeth zu sehen, tritt in der „ORF III-Tafelrunde“ auf und nimmt mit Veronika Rosa Rivo die „Rosabell“-Termine wahr: „Wenn’s passt, dann passt’s“.

