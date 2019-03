Das Happy End ist ausgeblieben. Der aus Südtirol stammende Schauspieler Matthias Messner (42) wurde am Mittwochnachmittag leblos in einem Zelt im Wald aufgefunden. Fremdeinwirkung gilt laut Polizei so gut wie ausgeschlossen, eine Obduktion wurde angeordnet. Verschwunden war der Schauspieler am Sonntag der Vorwoche aus der Wohngemeinschaft in Perchtoldsdorf. Ohne Geldbörse, Handy, Schlüssel.

Polizei, Berufskollegen, Familienangehörige und Freunde machten sich auf die Suche, via Socialmedia, mit Plakaten und in Gruppen. Das internationale Medienecho war enorm, war Messner doch unter anderem als Darsteller in „Rosenheim Cops“ bekannt.

"Das hat niemand kommen sehen"

Auch Mödlings Stadttheaterintendant Bruno Max hat sich an der Suche beteiligt: „Das hat niemand kommen sehen. Er war ein sehr lieber Kollege, hat bei uns insgesamt vier Produktionen gespielt, zuletzt im ,Jüngsten Tag’ von Horvath.“

Seit 2014 war Messner auch Mitglied in Nicole Fendesacks „Shakespeare in Mödling“-Ensemble. „Er hat die Hauptrolle bei ,Verliebt in Shakespeare’ gespielt, dann bei Hamlet und stand auch in ,Was Ihr wollt’ auf der Bühne. Im Vorjahr war er in einer Doppelrolle als netter und böser Herzog zu sehen“, erzählt die Intendantin und Regisseurin. „Er war ein sehr angenehmer Mensch, der von allen geschätzt wurde. Jemand der gerne draußen war, ein richtiger Naturbursche.“

Nach seinem Schauspielstudium arbeitete er unter anderem im Theater der Jugend, im Theater Spielraum, am Volkstheater Wien und im Off-Theater Wien.