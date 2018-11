Im Neubau finden zwei Kindergartengruppen aus dem Provisorium im Kulturzentrum ebenso Platz wie eine weitere Gruppe der Zweieinhalb- bis Sechsjährigen. Auch die Kleinkindbetreuung „Castellino“ des Hilfswerks mit ebenfalls drei Gruppen ist auf den Leonhardiberg übersiedelt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner merkte am Freitag im Zug der offiziellen Eröffnung an: „Es gibt für eine Kommune keine schönere und nachhaltigere Investition als in das Zukunftsprojekt Kindergarten und damit in die Entwicklung der jüngsten Gemeindebürger.“