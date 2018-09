Alexander Korab hat sich in einem Schreiben unter anderem an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, und die Mödlinger NÖN gewandt: „In meinem direkten und indirekten Lebensbereich gab es in letzter Zeit mehrere fragwürdige Veränderungen an Verkehrsknotenpunkten bzw. Straßenkreuzungen, deren Sinn sich mir vollkommen entzieht.“

Unter anderem ist Korab der neue Kreisverkehr Weingasse/Roseggergasse ein Dorn im Auge. Er kenne als Lehrer im Gymnasium Perchtoldsdorf diese Gasse gut: „Nur wochentags vor Unterrichtsbeginn gibt’s dort erhöhtes Verkehrsaufkommen“, meint Korab. Problem in diesem Bereich seien nur die viel zu wenigen Parkplätze für die vielen Lehrer (Gymnasium, Hauptschule und Volksschule). Der Kreisverkehr bringe nichts außer den Verlust „von mindestens sieben Parkplätzen“.

Bürgermeister Martin Schuster, VP, verteidigt die Verkehrsorganisation: „Durch das neue Kinderzentrum und die Familienparkplätze gibt’s eine neue Situation. Wir haben in diesem Bereich einen hohen Kinder- und Jugendlichenanteil. Daher ist mir lieber ein Parkplatz weniger als ein Unfall.“