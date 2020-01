Der erste Schritt der beruflichen Karriere von Klaus Granegger begann nach der Matura 1975 (HTL Mödling in der damaligen „Abteilung für Hochfrequenz- und Nachrichtentechnik“) bei Siemens: mit der Inbetriebnahme der ersten 30 U-Bahn-Garnituren für Wien.

„Dann habe ich mich aber drüber getraut und mich beworben.“ Bei Austrian Airlines. Als Pilot. Graneggers Wunsch- und Traumjob.

1977 nimmt er die Aufnahmehürde als einer von zehn unter 500 Bewerbern. 10 Jahre lang ist er als Co-Pilot – anfänglich auf der DC 9 und später MD80 – unterwegs, ehe er als Captain auf den linken Sitz der MD80-Serie wechselt, für die Indienststellung der Fokker 70 Linienfluglehrer wird und als einer von zehn AUA-Piloten die Triple-Mix-Lizenz für A320, A330 und A340 erwirbt.

„So hatte ich die große Chance, über die Langstrecke die ganze Welt zu sehen und auf der Kurzstrecke fliegerisch aktiv zu bleiben.“

Applaus für die „lässigen Flüge“

Auf der Langstrecke avancierte er zum „Pilot der Wiener Philharmoniker“. Unvergessen bleibt Granegger eine 10-Tage-Tournee von Wien nach Los Angeles, dann über den Grand Canyon („Da hab ich mir das Okay der Flugsicherung geholt“) nach New York. „In der berühmten Carnegie Hall hat mich der damalige Vorstand Clemens Hellsberg nach einer Probe auf die Bühne geholt und mir vor versammelter Mannschaft für die lässigen Flüge gedankt“, zeigt sich der Perchtoldsdorfer stolz.

Damals ist auch sein Projekt entstanden, „diese Begeisterung, die weltweit für die Philharmoniker zu spüren ist, auch für die AUA zu nutzen“.

NOEN Klaus Granegger mit dem legendären „Philharmoniker“-Airbus.

In Kooperation mit der „Münze Austria“ hat der „Philharmoniker-Airbus 340“ Formen angenommen, der vor exakt 14 Jahren abhob und fast zwei Jahre lang weltweit als Botschafter Österreichs und seiner Kultur diente. Das berufliche Ende bei der AUA war für Gran egger auch körperlich ein schmerzliches. Fünf schwere Dialyse-Jahre folgten. Jahre, in denen Granegger zumindest in einem privaten Simulator am Airport-Gelände Cockpit-Luft schnuppern konnte und Laien beim „Fliegen“ unterstützte.

2012 folgte die Transplantation – „Ich bin der modernen Medizin und meiner Spenderin sehr dankbar“ –, die neue Niere funktioniert hervorragend.

So hervorragend, dass er sogar wieder ans Fliegen dachte und auf eigene Kosten die Lizenzen erneuerte: „Gerade rechtzeitig, denn sieben Jahre nach dem letzten Flug erlöschen sie alle.“ Durch Zufall habe er danach mitbekommen, dass eine griechische Airline Piloten suche. „Ich habe mich als Freelancer beworben. Auch darum, um die Möglichkeit zu haben, auf Rhodos leben zu können.“

Auch diese Hürde hat Gran egger genommen, seit 2014 steuert er gelegentlich in den Sommermonaten den A320 auf Kurz- und Mittelstrecken. Jetzt ist aber unwiderruflich damit Schluss.

Am 6. Februar hebt ein Jet um 11.20 Uhr von Wien-Schwechat nach Athen ab. Mit Klaus Gran egger als Pilot. Zum letzten Mal, denn am 7. Februar wird der Perchtoldsdorfer 65 und erreicht damit das Alterslimit für einen Linienpiloten.

Hoffen auf die finale, „sanfte Landung“

Was ihm vor seinem letzten Linienflug durch den Kopf geht? „Dass ich Schönheiten unserer Welt, die es nur aus dem Cockpitfenster zu sehen gibt, wie einen Mondaufgang im Schatten der Erde, nicht mehr erleben werde.“ Und dass „die letzte Landung eine sanfte werden möge, da ich das sonst nie wieder gutmachen kann“, schmunzelt Granegger im NÖN-Gespräch.