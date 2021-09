Ausgerechnet das Jubiläums-Clubjahr 2021 der Lions war das herausforderndste der Clubgeschichte:

Die Beschränkungsmaßnahmen der Regierung wegen der Corona-Pandemie traf die Lions in ihren sozialen Aktivitäten ganz besonders.

An den Punschstand im Advent war nicht zu denken, gerade dieser war aber immer die wichtigste Einnahmequelle der Lions. Auch andere Veranstaltungen konnten nicht organisiert werden. Die Lions unterstützten aber gerade in dieser Zeit in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde zahlreiche Perchtoldsdorfer Mitbürger und Mitbürgerinnen bei finanziellen Engpässen.

Der Lions Club Perchtoldsdorf wurde am 15. Mai 1971 in der Burg zu Perchtoldsdorf gegründet. Unter derzeit 22 Mitgliedern sind Wilhelm Fleischhacker und Alfons Herrlein von Anfang an mit dabei, Landeshauptmann Siegfried Ludwig war Ehrenmitglied. In den vergangenen fünf Jahrzehnten veranstalteten die Lions Modeschauen, Preisschnapsen, Sommer- und Herbstfeste, Bälle, Kabarettabende sowie viele Konzerte.

Seit Bestehen des Clubs gibt es jedes Jahr die „Weihnachtspaket-Aktion“ für bedürftige Mitbürger und Mitbürgerinnen. Dazu kommen noch Einzelmaßnahmen mit Hilfeleistungen für notleidende Mitmenschen, sei es durch Übernahme von Kosten oder die Anschaffung von Utensilien wie Treppenlift und Rollstühlen bis zum speziell ausgebildeten Partnerhund.

Weiters wurden Aktionen wie „Essen auf Rädern“ und „Urlaub für bedürftige Perchtoldsdorfer“ unterstützt, 1985 wurde der erste City-Bus übergeben und seit Jahren finanziert der Club auch Ortstaxi-Bons. Von Anfang an wird die Arbeit der Sozialtherapeutischen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft „Elfenhain“ in Kaltenleutgeben unterstützt, 1992 übernahmen die Lions auch die Patenschaft über das Pflege- und Sozialmodell „Schwedenstift“.

Die Lions unterstützen aber auch immer wieder jene, die selbst Hilfe leisten, wie Feuerwehr, Hilfswerk und das Rote Kreuz.

Präsident Klaus Granegger betont: „Der Lions Club Perchtoldsdorf will seine Augen auch nicht vor Not und Elend außerhalb der Landesgrenzen verschließen. Deshalb haben wir insgesamt 10.000 Euro für Waisenkinder in den SOS-Kinderdörfern in Syrien und im Libanon gespendet.“

Weitere Spenden kamen als Kulturförderung der Perchtoldsdorfer Spitalkirche zugute, organisiert wurde der Wettbewerb für die künstlerische Gestaltung der Kirchenfenster, schließlich schaffte es der Club, sogar die Kirchenfenster zu finanzieren. Mit einem großen Jubiläumsfest am 1. Oktober in der Burg wird das Jubiläum dann entsprechend gewürdigt.