Vor exakt zwei Jahren wechselte Ivica Stankovic als Pfarrer nach Fischamend, die Nachfolge als Kaplan trat der Gumpoldskirchner Thomas Marosch an. Jetzt wurde der nächste personelle Wechsel vollzogen. Marosch wurde mit 1. September in den Pfarrverband Bockfließ entsendet (Bezirk Mistelbach), wo er noch als Kaplan tätig sein wird.

Dafür wechselt ein Weinviertler nach Perchtoldsdorf: Günther Schreiber (32) stammt aus Kleinhadersdorf und war zuletzt als Kaplan im Pfarrverband Leiserberg rund um Ernstbrunn engagiert.

Schon mit zehn Jahren hatte er den Wunsch geäußert, Priester zu werden, was dann im Lauf der Jahre zur wirklichen Entscheidung heranreifte. Nach Absolvierung der Handelsakademie trat er ins Wiener Priesterseminar ein und wurde 2015 zum Priester geweiht.

In Perchtoldsdorf will Schreiber durch die Größe der Pfarre wieder einiges an seelsorglicher Erfahrung dazu lernen.

Offiziell wird er am Sonntag, 9. September, um 9 Uhr im Rahmen des Patroziniums-Hochamtes und anschließendem Pfarrkirtag offiziell vorgestellt.