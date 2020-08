Mit vier Jahren ging’s in den Ballettunterricht. Und seit diesem Zeitpunkt war klar: „Beruflich muss es etwas mit Tanzen, Singen und Schauspielen sein“, erinnert sich Linda Hold (37) zurück.

Kein Wunder, dass es in jugendlichem Alter in die „Kindermusical Company“ ging, wo Hold ihre nunmehrige Geschäftspartnerin Birgit Wanka-Noisternig und Stephanie Lorenz-Stauffer („Fräulein Mai“) kennenlernte.

Nach der Matura absolvierte Hold in Wien die Musicalausbildung, Engagements - unter anderem in Stuttgart („Mamma Mia“) und Berlin („Der Schuh des Manitu“) - folgten prompt. 2010 kehrte Hold zurück nach Wien („Ich war noch niemals in New York“), gehörte der Cast des Amstettner Musicalsommers („Kleiner Horrorladen“, 2012) an und trumpfte auch bei „Natürlich blond“ (2013) im Ronacher auf.

Und es reifte der Entschluss, nach all den Jahren im Ausland eine Familie zu gründen und sesshaft zu werden. Gelungen: seit vier Jahren genießen Linda, ihr Mann und die beiden Buben (5 und 2) das Leben in Perchtoldsdorf: „Es ist herrlich, hier spazieren zu gehen und die Heurigen zu besuchen. Ich habe nach 25 Jahren auch wieder mit dem Reiten begonnen.“

Die beruflichen Leidenschaften kommen nicht zu kurz. Gemeinsam mit Birgit Wanka-Noisternig wurde 2016 die Firma „lindbirg“ aus der Taufe gehoben.

Choreografien in Brunn und Laxenburg

Das Duo kreiert und produziert Shows & Entertainment für Events und Theater, übernimmt unter anderem künstlerische Aufgaben im Theaterbereich wie Choreografie (Laxenburger Sommerspiele, „Into The Woods“ in Brunn am Gebirge), Regie, Showkonzepte, Produktionsaufbau und ist auch als Wedding-Planer tätig.

Auf der Bühne bzw. vor der Kamera sind die Unternehmerinnen nach wie vor aktiv. Wanka-Noisternig fungierte zuletzt als „Dance Captain“ im Fendrich-Musical „I‘m from Austria“, Hold ist aktuell als „Kathi“ das „Penny Markt“-Werbe-Gesicht. „Eine tolle Erfahrung mit einem Super-Team. Das macht richtig Spaß.“ Und es kommt noch bunter, verrät Hold.

Workshop über aktuelle Herausforderungen

Allerdings: Während des Lockdowns habe sie sich Gedanken gemacht. Keine Sommerspiele Laxenburg, kein Musicalsommer Brunn am Gebirge: „Die Situation bedeutet oft, sich neuen Herausforderungen stellen zu müssen. Stress, Druck, Covid 19 und andere äußere Faktoren beeinflussen die Lebensumstände, der eigene Lebensweg wird infrage gestellt.“

Also hat Hold einen Workshop „Creative Minds“ ausgearbeitet, bei dem verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten im Mittelpunkt stehen. „Die eigene Kreativität soll gefördert werden, um die Bereitschaft, neue Wege einzugehen und alte Wege neu zu erfahren, zu erhöhen“, erklärt Hold. All das mit Musik, Körperarbeit, bildnerischer Kunst, Schauspiel-Improvisation und Sprache. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, los geht’s ab 3. Oktober in der „Tanzerei“ in der Franz Josef-Straße. Anmeldungen unter www.lindbirg.com