"Ein bislang unbekannter Täter hat einer Frau am 29. Oktober 2019, gegen 13.00 Uhr, in einem Geschäft in Perchtoldsdorf die Geldbörse aus einer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche gestohlen. Darin befanden sich Bargeld, Kredit- und Bankomatkarte und diverse Dokumente", schrieb die Exekutive in einer Aussendung am Freitag.

Nach seinem Diebstahl behob der Mann mit der gestohlenen Bankomatkarte gegen 13.30 Uhr einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag in Mödling.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Perchtoldsdorf unter der Telefonnummer 059133-3342 erbeten!