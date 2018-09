Seit der Karwoche wird an der Sanierung der Bahnbrücke im Zuge Mühlgasse gearbeitet. Der Hauptverkehrsträger ist nur Richtung B12 benützbar, in der Gegenrichtung müssen die Autofahrer weite Umwege in Kauf nehmen.

Bald ist alles erledigt, atmet auch Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, auf. „Alles ist im Zeitplan, Ende Oktober wird die Baustelle fertig sein.“

Nach dem anfänglichen Wirbel und den zahllosen Protesten der Autofahrer habe sich der Umleitungsverkehr eingespielt, merkte Schuster an. „Es ist nachvollziehbar. Niemand fährt gerne fünf Minuten länger. Schon gar nicht in diesem langen Zeitraum.“

"Es sind leider auch schon Unfälle mit Personenschaden passiert"

Was er jetzt auch weiß: „Welche unglaublichen Auswirkungen es hat, wenn man auf einer Gemeindestraße eine Spur sperrt.“

Während auf der Brücke noch gearbeitet wird, sind die Adaptierungen im Bereich des Kreisverkehrs abgeschlossen. Jede Einmündung wurde angerampt, um die Autofahrer einzubremsen. „Das Radfahrer- und das Fußgängeraufkommen sind hier hoch, es sind leider auch schon Unfälle mit Personenschaden passiert.“ Die sollen durch die Maßnahme der Vergangenheit angehören, hofft Schuster.

Ist die Brückenbaustelle erledigt, wird mit dem Umbau der Park & Ride-Anlage begonnen. Das Areal hat bislang großteils als Baustelleneinrichtung gedient.