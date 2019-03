Im September 2007 fiel der Startschuss zu einer mittlerweile legendären Veranstaltungsreihe: Florian Schützenhofer und Jakob Semotan sangen sich – begleitet von Bela Fischer am Piano – im Pfarrsaal durch einige bekannte Songs. Am Montag, 29. April, um 19.30 Uhr steht in der „Kulturszene Kottingbrunn“ das bereits 12. „musical unplugged“-Konzert am Programm.

Mastermind & Gründer Florian Schützenhofer hat den sehr erfolgreichen Jakob Semotan (Musicalbühnen, Volksoper) immer noch an seiner Seite, mit dabei sind dieses Mal Robert David Marx, André Bauer und Michael Vinzenz; ebenso wie im Bezirk sehr bekannte Größen: Walter Lochmann, Gründungsmitglied der „Vereinigten Bühnen Wien“, Dirigent, Komponist, musikalischer Leiter bei „teatro“ in Mödling.

Ebenfalls aus dem „teatro“-Talentepool kommen Lorenz Pojer aus Guntramsdorf und Lili Beetz (sie spielt die Hauptrolle in der aktuellen „Heidi“-Produktion). 2012 in „teatro-Romeo und Julia“ zu sehen war Florine Schnitzel. Die Perchtoldsdorferin hat bereits ihre Uni-Ausbildung „Musik und Unterhaltungstheater“ abgeschlossen, war in Staatz in „Les Miserables“ zu hören und gab im Vorjahr in „My fair Lady“ im Münchner Gärtnerplatztheater ihr Debüt.

Leise Töne statt Sound der Rennstrecken

Mit Denise Schrenzer hat Schützenhofer eine weitere Perchtoldsdorferin im Team. Stimmlich ausgebildet wurde sie in der Franz Schmidt-Musikschule, hauptberuflich ist Schrenzer als Geschäftsführerin der „Baron Motorsport GmbH“ weltweit mit der Betreuung von Motorsportveranstaltungen tätig. Auf das Singen will sie aber nicht verzichten; auch nicht auf das Lehren: im Rahmen einer Sommerakademie hat sie 65 Kinder unterrichtet. Beide stimmgewaltigen Damen freuen sich auf eines: „Unser Duett.“

Welche Songs tatsächlich am Programm stehen, will Schützenhofer noch nicht verraten. Außer, dass der traditionelle Mix aus Musical- und Austropop-Hits zu hören sein wird.

www.musical-unplugged.at