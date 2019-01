„Der vorliegende Rechnungshofbericht zeigt die unverantwortliche Schuldenpolitik der ÖVP in Perchtoldsdorf schonungslos auf“, meint etwa FPÖ-Ortsparteiobmann Alexander Murlasits. Er kritisiert, dass „die ÖVP mit den hohen Gebühren tief in die Taschen der Bürger greift, die entnommenen Gewinne aber nicht zweckwidmet, sondern im Budget versickern lässt und noch dazu weitere Schulden auf dem Rücken der Bevölkerung macht. Dieser unverantwortlichen Politik gilt es, rasch einen Riegel vorzuschieben“, ergänzt Murlasits.

Für NEOS „zeichnet der Rechnungshofbericht für die schwarze Gemeinde Perchtoldsdorf ein Sittenbild der Politik“, meint Gemeinderat Günther Jörg. Er prangert vor allem die „schlechte Veranlagung der Wertpapiere, praktisch kostenfreie Vermietung von Wohnungen an ÖVP-Freunde und ÖVP-Vorfeldorganisationen um 0,07 Euro pro Quadratmeter und Monat, massive Kostenüberschreitungen bei den Sommerspielen und überbezahlte Beamte, die teilweise das Zweieinhalbfache des Bürgermeistergehalts verdienen“, an. NEOS-Landeschefin Indra Collini fordert Bürgermeister Martin Schuster, VP, gar zum Rücktritt auf: „Und zwar am besten gestern.“

Schuster rechtfertigt sich in einer ersten Stellungnahmen: „Die Prüforgane haben bereits während ihrer Anwesenheit 2017 eine Vielzahl von wertvollen Anregungen und Empfehlungen abgegeben, die teilweise, sofern dies kurzfristig möglich war, bereits vom Gemeinderat bzw. der Verwaltung aufgegriffen und in den Dienstbetrieb implementiert worden sind.“

In anderen Punkten gebe es zwischen der Perspektive des Rechnungshofs und der Marktgemeinde Perchtoldsdorf „naturgemäß Auffassungsunterschiede. Beim Gebührenhaushalt ist zunächst einmal festzuhalten, dass die letzte Gebührenerhöhung vor einem halben Jahrzehnt vollzogen wurde und seither keine Anpassung stattgefunden hat“.

Was der Rechnungshof im Detail für verbesserungswürdig hält und wie die Gemeindeführung darauf reagiert, lest ihr in der Mödlinger NÖN und im ePaper.