Nach über einem Jahr der Vorbereitung und individuellen Fahrzeugkonfiguration konnten Feuerwehrkommandant Wilhelm Nigl jun., Bürgermeister Martin Schuster und Feuerwehr-Referent Josef Schmid, beide ÖVP, die neue „Drehleiter“ offiziell in Empfang nehmen.

Das Rosenbauer-Fahrzeug auf einem Mercedes-Benz-Fahrgestell setzt den modernsten Stand der Feuerwehrtechnik um. Die technische Abnahme durch den NÖ Feuerwehrverband ist bereits erfolgt, detaillierte Schulungen der Maschinisten und der Mannschaft folgen.

Das Gesamtfinanzierungsvolumen beträgt 810.000 Euro, wobei Gemeinde und Feuerwehr etwas mehr als die Hälfte der Summe zu stemmen haben, „Mit 385.000 Euro beteiligen das Land NÖ und der Landes-Feuerwehrverband an den Kosten“, bedankte sich Schuster.

Die neue „Drehleiter“ löst ihre 1992 in Betrieb genommene Vorgängerin ab. Für Nigl stellt das neue Fahrzeug „das absolute Nonplusultra in Bezug auf die Technik dar. Zwar hat auch das alte Fahrzeug über eine 30-Meter-Leiter verfügt, doch das neue hat einen Knickteil mit Einstieg vorne und einen wesentlich engeren Wendekreis, was zum Beispiel bei verschachtelten Wohnbauten ein riesiger Vorteil ist“. Sein Dank ging an alle Unterstützer, die „für einen sicherheitstechnischen Meilenstein gesorgt haben“.