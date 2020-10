Der 44-jährige Vater zweiter Kinder ist damit auch für die Augenheilkunde-Teams der Interdisziplinären Tagesklinik in Mödling zuständig. „Ich freue mich, mit meinen beiden Teams in Wr. Neustadt und Mödling endlich loslegen zu können“, blickt Nigl optimistisch in den neuen beruflichen Abschnitt.

Der neue Primarius will aber nicht nur das fachliche Spektrum bedienen, auch das Miteinander unter den Kolleginnen und Kollegen außerhalb der Kliniken ist ihm wichtig. „Vor allem die Kommunikation und Einbeziehung der niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzte ist für mich ein großer Schritt, um die Thermenregion in meinem Fachbereich noch mehr zu stärken.“ Über eben jene hausübergreifende Zusammenarbeit zeigt sich auch der Geschäftsführer der „Gesundheit Thermenregion GmbH“, Ludwig Gold, zufrieden: „Nur das perfekte Vernetzen aller Gesundheitseinrichtungen in unserer Region kann hochwertige Behandlung und Betreuung von der Geburt bis ins hohe Alter gewährleisten. Karl Nigl ist in seinem Fachbereich sicher der Richtige.“

Auch die interimistische Ärztliche Direktorin Primaria Angelika Karner-Nechvile streut ihrem neuen Kollegen Rosen. „Die Expertise, die Karl Nigl als Leiter einer chirurgischen Augentagesklinik erworben hat, gepaart mit seiner empathischen, zielgerichteten und humorvollen Art macht uns ganz sicher, mit seiner Bestellung den richtigen Schritt gesetzt zu haben, um die moderne medizinische Versorgung auf dem Gebiet der Augenheilkunde und Optometrie qualitativ weiterzuentwickeln.“

Nigl absolvierte von 2005 bis 2010 seine Ausbildung zum Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie, war bis zuletzt Oberarzt der Augenabteilung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien und leitete die chirurgische Augentagesklinik, wo er mit seinem Team rund 1.200 Eingriffe pro Jahr durchführte.

Nigl betreibt eine Wahlarztpraxis in der Brunner Gasse.