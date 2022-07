Nur die besten Töne: Franz Schmidt- Musikschule feiert 40. Geburstag

Werbung

Die Franz Schmidt-Musikschule wurde exakt am 24. Juni 1982 vom Gemeinderat aus der Taufe gehoben. An diesem Tag wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, eine Musikschule samt Statut und Lehrplan zu gründen. Die Initiative ging vom damaligen Bürgermeister Paul Katzberger und Kulturreferent Friedrich Oswald, beide ÖVP, aus.

Davor wurde der Musikunterricht von Karl Wolf und Franz Fellner im Rahmen des Bildungswerkes geführt. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Musikunterricht aus der Bevölkerung, wurde der Musikunterricht auf ein zeitgemäßes, neues organisatorisches Fundament gestellt.

Schon fast 1.000 Musikschüler

Adolf Winkler war der erste Leiter, 2003 folgte Professor Anton Hafenscher, seit zehn Jahren hat Maria Jenner das Sagen in der Franz Schmidt-Musikschule. Im Schuljahr 1982/83 startete die Musikschule mit 496 Schülerinnen und Schüler, aktuell „sind es 975“, merkt Jenner stolz an.

Seit September 2021 ist die Franz Schmidt-Musikschule gemeinsam mit dem Musikschulverband Brunn am Gebirge/Maria Enzersdorf sowie den Musikschulen Breitenfurt und Vösendorf auch Modellregion der Musik- und Kunstschule „Südliches Wiener Umland“. Hier wird auf intensive Zusammenarbeit und interdisziplinäre Projekte in Musik und Kunst – mit den neu angeschlossenen Kunstfächern Malen & Zeichen, Bildhauerei, Schauspiel, Film- und Medienkunst (Foto und Film) und Tanz – Wert gelegt. „Mit der Eröffnung des Hör- und Sehgartens wurde diese Zusammenarbeit auch öffentlich sichtbar gemacht“, freut sich Jenner.

Oft ist Musikschule drin, auch wenn gar nicht Musikschule draufsteht.“

Maria Jenner, Musikschulleiterin

Alle erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Musikschule zu nennen, würde den Rahmen sprengen, daher nennt Jenner stellvertretend nur einige, die in Top-Orchestern Fuß gefasst haben: Andreas Ottensamer (Berliner Philharmoniker), Daniel Ottensamer (Wiener Philharmoniker) und Josef Semeleder (SWR-RSO Stuttgart).

„Im künstlerisch-pädagogischen Bereich wirken beispielsweise Agnes Wolf, Johannes Wenk und Markus Göller als Lehrende an der Uni für Musik und darstellende Kunst in Wien. Viele ehemalige Schüler absolvierten ein Studium für den Musiklehrberuf und unterrichten auch bereits wieder in unserer Musikschule, etwa Tobias Karall, Harald Mückstein, Eva Prunner, Antonia Teibler und Michael Vogt“, weiß Jenner.

Geht es nach der Schulleiterin, bleibt der Weg herausfordernd: „Die Stundenplangestaltung und damit die räumliche Situation sowie das Ensemble- und Orchesterspiel werden zunehmend schwieriger, da die Musikschülerinnen und -schüler vorwiegend erst am späteren Nachmittag in den Unterricht kommen können.“

Fix ist aber in jedem Fall eines: „Die Musikschule ist für viele Menschen, sowohl für Kinder als auch Erwachsene, eine wichtige Bildungsinstitution geworden und im Ort in vielen Schichten verankert.

