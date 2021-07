Die ersten Tage in der Ära „Andrea Kö“ sind absolviert. Und eines hat die Bürgermeisterin, die immerhin 16 Jahre Gemeinderätin war, gleich mitbekommen: „Es ist schon etwas anderes, ganz vorne zu stehen.“

Die ersten Anfragen und Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern standen bereits auf der Tagesordnung, die Themen reichten „vom Straßenbelag bis hin zum Parkpickerl“, erzählt Kö. Polizei-Inspektionskommandant Wolfgang Laschober hat sie schon zum Antrittsbesuch empfangen, Termine mit Bürgermeistern der Nachbargemeinden folgen. In den nächsten Tagen findet zudem das erste „länderübergreifende“ Gespräch statt: Kö ist bei Liesings Bezirksvorsteher Gerald Bischof, SPÖ, zu Gast, das Thema liegt auf der Hand: Parkpickerl in Wien und dessen Auswirkungen auf Perchtoldsdorf.

Und im Gemeindeamt ist Kö bemüht, alle internen Abläufe kennenzulernen und die Anliegen der Abteilungsleiter zu hören.

Ein Schwerpunkt wird sich um die „neuen“ Perchtoldsdorfer drehen: „Ich will sie an unseren Ort binden, ihnen unsere Tradition vermitteln. Perchtoldsdorf soll nicht zur Schlafgemeinde verkommen. Das kostet nicht viel Geld, aber viel Engagement.“ Dann wären beispielsweise die Böllerschüsse im Zuge des „Umgangs“ thematisch verständlich und kein Grund für erboste Anrufe, hofft Kö.

Ebenfalls wichtig ist für die neue Bürgermeisterin, ein Vorhaben in die Tat umzusetzen: „Ich plane digitale Sprechstunden – zusätzlich zu den persönlichen Möglichkeiten. Und verstärkte Infos per Videokonferenzen, um das Angebot im Kommunikationsbereich zu erweitern.“ Große Projekte stehen aufgrund der finanziellen Situation nicht an der Tagesordnung: „Mit dem Ausbau des Schulcampus inklusive der Erweiterung des Gymnasiums kommt ohnehin einiges auf uns zu“, weiß Kö, vielmehr sei sie bemüht, dass „die Infrastruktur passt“.

Der Start in die neue Aufgabe, die Kö hauptberuflich ausführt, sei jedenfalls geglückt, ist die Bürgermeisterin überzeugt. Die 100-prozentige Zustimmung bei der Wahl habe alles „viel leichter gemacht“. Jetzt werde sie alles daran setzen, auch künftig „G’spür für Perchtoldsdorf zu zeigen“.