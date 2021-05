In der Vorwoche berichtete die NÖN über die kurz vor der Umsetzung stehende Kurzparkzone im Sonnwendviertel.

Die Parkplatzmisere in diesem Teil Perchtoldsdorfs würde nicht nur durch die geplante flächendeckende Kurzparkzone im angrenzenden Wien-Liesing verschärft werden, sondern auch dadurch, dass neben der Privatschule Sankt Christiana die Gäste des OptimaMed-Rehabilitationszentrums, auch bekannt als „Waldsanatorium Perchtoldsdorf“, eben dort auch Parkplätze beanspruchen.

Eine Idee war, den Reha-Gästen die BILLA-Parkplätze im Untergeschoß zur Verfügung zu stellen, die der Gemeinde gehören. Diese Variante ist mittlerweile aber vom Tisch, wie sowohl Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, und Vizebürgermeister Christian Apl von den Grünen bestätigen.

Schuster meint: „Es war erst geplant, die Sanatoriums-Patienten am BILLA-Parkplatz in der Donauwörther Straße abzufangen und per Shuttledienst ins Rehazentrum zu bringen. Doch jetzt ist im Gespräch, zumindest im Sommer einen Teil des Eislaufplatzes für die Reha-Gäste zu reservieren.“

In die Verhandlungen zwischen Gemeinde und OptimaMed mit eingebunden war von Anfang an Vize Christian Apl. Er bestätigt: „Die Variante mit dem BILLA-Parkplatz ist obsolet. Angedacht ist zumindest als Übergangslösung, im Sommer einen Teil des Eislaufplatzes den Reha-Gästen als Stellplätze zur Verfügung zu stellen.“

Für die SPÖ mit Anton Plessl ist es nicht nachvollziehbar, „dass überlegt wird, bisher öffentliche Parkplätze in der Nähe des gemeindeeigenen Freizeitzentrums dem Sanatorium zur Verfügung zu stellen. Dies bedeutet eine Reduktion der Stellplätze für das Freizeitzentrum. Ich darf daran erinnern, dass an heißen Wochenenden schon jetzt die Zahl der Stellplätze viel zu gering ist. Selbst unter ‚Coronabedingungen‘, bei maximal 500 Besuchern ist es schon eng. Wie wird das, wenn wieder 1500 Besucher kommen?“

Bis dahin soll jedenfalls eine andere Lösung gefunden sein, verspricht Apl, der in dieser Frage voll auf das Projekt „Mikroverkehr“ setzt, das gemeinsam mit dem Partner NÖ Regional Mobilitätsmanagement kurz vor der Umsetzung steht.

Anruf-Sammeltaxi soll Problem lösen

Apl erläutert: „Dieses Projekt ist bereits in der Ausschreibungsphase und funktioniert nach dem Prinzip des Anruf-Sammeltaxis. Damit sollen nicht nur akzeptable Querverbindungen zwischen abgelegeneren Ortschaften und Verkehrsknotenpunkten wie dem Bahnhof Mödling geschaffen werden, sondern es auch den Reha-Gästen ermöglichen, vom Mödlinger Bahnhof mit dem Taxi zum Sanatorium zu gelangen.“ Der „Mikro-ÖV“ soll bereits mit 1. Dezember seinen Betrieb aufnehmen.