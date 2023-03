Paul Gith und die Vernissage der besonderen Art

Es handelt sich dabei um eine, durch Figurenspiel – in Anlehnung an das japanische Puppenspiel „Bunraku“ – optisch aufbereitete Hintergrundinformation, Musik und Dialoge, die Gedanken des Publikums anregen soll. Gleichzeitig werden damit auch die Aktivitäten der Flüchtlingshilfe von Pfarre und Gemeinde finanziell unterstützt. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 14. März um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt im Pfarrsaal Marktplatz 14 unter Mitwirkung der Schauspieler Victor Kautsch, Barbara Edinger und Felix Kurmayer statt.

