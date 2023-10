Powerduo seit 45 Jahren: „Figl ebenso erlebt wie Kreisky“

Vor 45 Jahren begann ihre mediale Zusammenarbeit, und noch immer ist das Power-Duo Hans Boeger und Walter Paminger überall da präsent, wo es gilt, wichtige Ereignisse zu dokumentieren.

Beide sind Perchtoldsdorfer Urgesteine. „Ich war vor und nach meiner Geburt immer in P´dorf“, scherzt Paminger, „nur zur Geburt selbst war ich kurz in Wien.“ Sein Werdegang führte von der HTL alias Bundesgewerbeschule direkt zum Fernsehen: „Ich war der erste Tontechniker in der Filmabteilung.“ Dort war er von 1956 bis zu seinem 60. Lebensjahr tätig, mit Kamerateam und Redakteur bei allen wichtigen und aktuellen Events dabei und für den guten Ton zuständig.

Walter Paminger beim Bearbeiten der Bilder für die NÖN. Foto: zVg

Die Liste der Personen, denen er begegnete, liest sich wie das Who is Who von Politik und Kultur: „Ich war bei Bundespräsidenten und allen Ministern, ich habe Figl ebenso erlebt wie Kreisky.“

Gerne erinnert er sich an die Zusammentreffen mit den drei Tenören und mit Theo Lingens, mit Erzbischof Makarios von Zypern, mit dem Schah von Persien und Kaiserin Farah Pahlavi, mit Hugo Portisch bei den Wahlen in Amerika und dem Rallye-Piloten Rudi Stohl. Reportagen und Reisen führten ihn nach Kenia und Indien, an die Front im Vietnamkrieg, zu den Olympischen Spielen nach München, Innsbruck, Los Angeles und Seoul, zu Skirennen nach Kitzbühel, Wengen, Grindelwald, Gröden, Saalbach und St. Moritz, auf den Stephansturm und in die Kanäle Wiens, zum Grab von Tutanchamun und zur Eröffnung des Assuan-Staudammes.

Der Fotoapparat ist seit seiner Kindheit sein Begleiter. Er führte ihn letztlich auch zur NÖN, als er 1979 für die Gemeinde fotografierte. Bei einem gemeinsamen Termin sprach ihn dann NÖN-Journalist Hans Boeger an: „Ich habe ihn gefragt, ob er mit mir zusammenarbeiten will.“ Paminger sagte Ja: „Zum Leidwesen meiner Frau, denn von da an war ich nur noch unterwegs oder in der Dunkelkammer.“

Sänger und NÖN-Redakteur Hans Boeger bei einer Kulturveranstaltung. Foto: zVg

Boeger war zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem Jahr bei der NÖN: „Mit 16 Jahren habe ich dort meine ersten Sportberichte geschrieben. Dann habe ich Schriftsetzer gelernt und die Externistenmatura gemacht.“ Nach einem Schnuppersemester Jus entschied er sich endgültig für den Journalismus.

Er wurde zuerst bei Waltraud Wagenleitner für die Mödlinger Zeitung vorstellig, nach der Fusion mit der NÖN arbeitet er unter Redaktionsleiter Hubert Wachter. Die Redaktion befand sich anfänglich in der Mödlinger Hauptstraße, zog dann zuerst zuerst in die Badstraße, dann in ein Büro im Kursalon, später zum Bahnhofsplatz. Boeger arbeitete hauptberuflich in der Amtsdruckerei des Landes in der Herrengasse, dann hatte er bis zur Pension eine Stelle als Lehrer für die Druckvorstufe an der „Graphischen“.

Umtriebiges Erfolgsduo

Für die Zeitung fehlten er und Walter Paminger bei fast keinem Event, überall waren sie ein gern gesehenes Duo. Gemeinsam haben sie mit Redakteursgenerationen gearbeitet, Wachter, Wagenleitner, Zechmeister, Jedlicka, Weisgram und Dworak. „Wir haben auch jede Menge an technischen Umstellungen erlebt“, blicken die beiden zurück: „Das Schreiben auf Typoskript – da fuhr man noch mit Lochstreifen nach St. Pölten –, den Umstieg von Bleisatz auf Fotosatz bis hin zum hochmodernen Redaktionssystem. In der Fototechnik den Wechsel von Analog zu Digital, von Schwarzweiß zu Farbe und nun die Ausweitung zum Online-Medium.“

Sie erinnern sich auch an ihre ersten gemeinsamen Termine: „Ein ganz gravierendes Ereignis war der Unfall der Kaltenleutgebener Bahn im Oktober 1979, es gab damals sogar Tote.“

In und um Perchtoldsdorf waren sie immer und überall: bei allen Konzerten, bei allen Spatenstichen, Hiataeinzügen und beim Umbau der Burg.

Boeger, der im Ort am Kulturleben aktiv als Sänger teilnimmt, hielt sich gerne im Hintergrund: „Ich hab alles beobachtet und festgehalten.“ Paminger drückte im richtigen Moment ab und widmete sich dann der umfangreichen Nachbearbeitung des Materials zuhause: „Das war üblicherweise mehr Arbeit als der Termin selbst.“

Auch jetzt, da er im Seniorenheim lebt, ist er nach wie vor als Fotograf tätig: „Die NÖN-Termine machen immer noch Spaß, es ist immer wieder was Neues und sehr abwechslungsreich, Hobby und Beruf kommen da für uns beide zusammen.“

Auch Boeger ist noch immer gerne unterwegs: „Ich schätze den Besuch von Events. Es ist immer abwechslungsreich.“

Nach so vielen Jahren des Engagements sind beide hochdekoriert: Paminger mit zahlreichen Ehrungen seitens der Marktgemeinde, mit der Ehrenplakette in Silber und Gold, der Kulturmedaille in Gold sowie Auszeichnungen verschiedener Vereine, Boeger mit dem Silbernen Ehrenzeichen der Marktgemeinde Perchtoldsdorf und dem Goldenen für kulturelle Verdienste sowie mit dem Floriani-Orden der Feuerwehr.

Und wenn das Perchtoldsdorfer Power-Duo noch weiterhin mit so viel Elan unterwegs ist, werden sicher noch weitere Auszeichnungen hinzukommen.