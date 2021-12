Premiere: Nussknacker hat es in sich

2008 hat Regisseurin Birgit Oswald in Perchtoldsdorf das "SommerKinderTheater" gegründet, das mittlerweile als "THEO" (TheaterOrt für junges Publikum Perchtoldsdorf) Kinder und Jugendliche von 4 bis 15 Jahren ganzjährig im Kulturzentrum mit Stücken versorgt. Am Freitag, 17. Dezember um 16 Uhr steht die Premiere des "Nussknacker" von Gerald Maria Bauer frei nach E.T.A. Hoffmann am Programm.