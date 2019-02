Das Projekt „Betreutes Wohnen“ in der Feldgasse bereitet den NEOS Kopfzerbrechen. Geht es nach Gemeinderat Günther Jörg, hat „die ÖVP das Pferd von hinten aufgesattelt. Vertraglich hat sie sich schon auf eine größtmögliche Anzahl von Wohnungen festgelegt, ohne den eigentlichen Bedarf zu kennen“.

Kritik übt Jörg insbesondere auch an den „falschen Vorstellungen, die von der Volkspartei geweckt werden. Hier ist immer wieder von ,Betreuten Wohnungen’ die Rede. Da gibt es aber keinen roten Knopf, den man drücken kann und der diensthabende Arzt spaziert zur Visite herein. Geplant sind lediglich ein wöchentlich kurzes Anklopfen einer Heimhilfe und eine Sprechstunde einer diplomierten Pflegefachkraft.“

"Ein Arzt vor Ort gehört nicht dazu"

Verwundert zeigt sich Jörg über die Finanzen: „Die Gemeinde stellt der Wohnbaugesellschaft ein um 864.000 Euro angekauftes Grundstück praktisch kostenfrei zur Verfügung – da frage ich mich schon, ob man aus dem fatalen Rechnungshofbericht etwas gelernt hat.“ Baureferentin Andrea Kö, ÖVP, schüttelt den Kopf: „Offensichtlich ist den NEOS das Konzept nicht klar. ,Betreutes Wohnen’ ist keine Pflegeeinrichtung. Es geht hier um barrierefreies Wohnen.“

Es gebe eindeutige Vorgaben und Richtlinien, die genau beschreiben, was zu beachten und bei der Betreuung vorgesehen ist. „Ein Arzt vor Ort gehört nicht dazu“, erklärt Kö. „Wir haben in Perchtoldsdorf mit dem Roten Kreuz einen großartigen Partner. Mit einem großen Pool an Mitarbeitern, die fürs ,Betreute Wohnen’ zur Verfügung stehen werden.“

Kö spielt die Kritik postwendend zurück: „Im Vorfeld sind alle Fraktionen zu Besprechungen eingeladen. Leider glänzen gerade die NEOS immer wieder durch Abwesenheit. Was für mich den Schluss zulässt, dass es hier nicht um die Sache geht, sondern um parteipolitische Interessen, die gerade im sozialen Bereich fehl am Platz sind.“

Und ja: „Auf dem Grundstück der Marktgemeinde wird von der gemeinnützigen Genossenschaft gebaut, damit unsere Perchtoldsdorfer die Möglichkeit haben, auch im Alter im Heimatort wohnen zu können.“