Ganz nach dem Motto „Sprachen neu denken – Grenzen überwinden“ erlebten die Schülerinnen und Schüler der Vienna Business School „Management HAK Europa“ einen Tag der besonderen Sprachvielfalt. Die Leitung des Projektes übernahmen Janine Bösel und Alexandra Ritt, die beide Fremdsprachen unterrichten.

Die Schülerinnen und Schüler der ersten Handelsakademie erforschten Wien im Zuge einer fremdsprachig geführten Rätselrallye und vertieften somit spielerisch ihre Englischkenntnisse. Schülerinnen und Schüler des dritten Jahrgangs der Management HAK Europa absolvieren am Lateinamerika-Institut in Wien einen auf ihren Spanischunterricht speziell zugeschnittenen Intensivsprachkurs, um ihre Spanischkenntnisse weiter auszubauen. In kreativen Workshops wurden die Schüler von Native Speakern zum Spanischsprechen angeregt.

Einblick in die südamerikanische Lebenmentalität

Mit Musik und alltagssprachlichen Dialogen konnten die Lernenden ihr Spanisch mit viel Freude verbessern und bekamen einen Einblick in die südamerikanische Lebensmentalität.

Schülern der Management HAK Plus-Klassen wurde bei einer fremdsprachigen Kunstführung in der Albertina grundlegende Russischkenntnisse vermittelt. An der Schule fanden zusätzlich klassenübergreifende Sprachworkshops statt, durch die Schüler/innen Sprache und Kultur aus Europa erlebten.