Am Freitag gegen 2 Uhr bittet der Besitzer eines Lokals die Polizei um Hilfe. Ein aggressiver Gast macht Probleme. Die Beamten treffen auf einen stark alkoholisierten Mann, der die Bar gerade verlassen möchte.

Der Aufforderung, sich auszuweisen, kommt der Angehaltene nicht wirklich an. Er stammelt seinen Namen in Englisch, hat weder Reisepass noch andere Ausweise bei sich und pöbelt die Polizisten an.

Aber: er wohne nicht weit entfernt, könne seinen Ausweis holen. Die Beamten begleiten den Mann, der von Schritt zu Schritt aggressiver wird, schreit, wild gestikuliert. Die Situation eskaliert, dem Mann müssen sogar Handschellen angelegt werden. Statt in die Wohnung geht’s in die Polizeiinspektion Perchtoldsdorf.

Bei dem Randalierer handelt es sich um einen Amerikaner (37) ohne ordentlichen Wohnsitz in Österreich. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) wird über die Festnahme informiert.

Dabei stellt sich heraus, dass der Mann im August über Paris in die EU eingereist ist und sich unrechtmäßig im Bundesgebiet aufhält. Die weiteren Amtshandlungen liegen nun in den Händen des BFA.