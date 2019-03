In Perchtoldsdorf können ältere Menschen bereits jetzt auf eine Reihe von Service-Einrichtungen zurückgreifen. Mit „Essen auf Rädern“, einem von der Gemeinde gestalteten abwechslungsreichen Seniorenprogramm oder dem „Beatrixheim“ das NÖ Seniorenheim in der Elisabethstraße, stehen viele Angebote für die verschiedensten Bedürfnisse zur Verfügung.

Jetzt werden auch erste planerische Details zum „Betreuten Wohnen“ in der Feldgasse bekannt. Insgesamt entstehen bei diesem Projekt 24 Wohnungen für alleinstehende Senioren oder ältere Ehepaare.

"Wir haben schon fast 100 Interessenten"

Als Betreiber wird das Rote Kreuz fungieren, gebaut wird durch die WNG (Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft in Wr. Neudorf), das Vergaberecht hat ausschließlich die Marktgemeinde Perchtoldsdorf. „Wir haben schon fast 100 Interessenten“, weiß die zuständige Referentin Andrea Kö, VP. Im Vorfeld gab es einen Clinch zwischen der VP und NEOS. In einem Meeting habe es „nach konstruktiver und lebhafter Diskussion aber eine Einigung über die so wichtigen Kriterien für die Vergabe der Wohnungen gegeben“, merkte NEOS-Gemeinderat Günter Ringhofer an.

Kö will niemanden herausstreichen: „Seit 2016 tüfteln wir daran. Alle haben sich eingebracht, wir haben ein Endergebnis. Der Sack ist zu.“ Am Tisch liegt eine Vergaberichtlinie mit einem Punktesystem.