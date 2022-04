Perchtoldsdorf Sanfte Mobilität: Nächster Schritt in Richtung Radfahr-Offensive

Lesezeit: 2 Min Christoph Dworak

Bürgermeisterin Andrea Kö und Vizebürgermeister Christian Apl setzen auf weitere Verbindungen im Radwegenetz und entsprechenden Lückenschluss. Foto: Marktgemeinde

D as Radbasisnetz „Mödling Nord“ ist am Reißbrett geplant, jetzt geht‘s an die Umsetzung.