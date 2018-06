Freunde haben sich an ihre jugendliche Vespa-Zeit erinnert und zu einer gemeinsamen Ausfahrt verabredet. Der Zuspruch war enorm, die Geburtsstunde des groß angelegten „Vespatreffens“ war angebrochen. Mittlerweile kommt’s am Samstag, 16. Juni, zur bereits 5. Ausfahrt.

Wie immer steht neben dem Spaß am Vespa-Fahrfeeling das Karitative im Vordergrund. „Heuer geht’s zur Wohngemeinschaft ,Kinderlachen’ in Enzesfeld-Lindabrunn, einer Wohneinrichtung für Kinder und Jugendliche, die traumatische Lebenserfahrungen machen mussten“, erklärt Organisator Andreas Gwozdz. „Wir fahren dort hin und essen gemeinsam zu Mittag.“ Wobei „Wir“ fast schon tiefgestapelt ist: „Wir rechnen wieder mit 500 Teilnehmern“, ist Gwozdz stolz.

10 Euro des Nenngeldes gehen als Spende an das Projekt „Kinderlachen“, der Rest geht für das Mittagessen und ein Willkommensgeschenk auf.

60 Kilometer hin, 50 retour

Was die Strecke betrifft, müssen die Vespa-Fans mit den Treibstoffreserven haushalten. 60 Kilometer hin, 50 retour. Der genaue Verlauf der Strecke ist noch geheim.

Um 9 Uhr geht’s am Marktplatz los, um 10 Uhr wird Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, die Teilnehmer begrüßen, ehe der ehemalige Perchtoldsdorfer Kaplan Ivica Stankovic, nunmehr Pfarrer in Fischamend, den Segen erteilen wird. Nach einer Ehrenrunde durch die Marktgemeinde nimmt der Tross ab 11 Uhr Fahrt Richtung Wienerwald auf. Die Rückkehr ist gegen 16 Uhr vorgesehen.

Nachdem von 14. bis 16. Juni das Weinfest „Wein und mehr“ vor der Burg Perchtoldsdorf stattfindet, können „die Zaungäste und Daheimgebliebenen während unserer Wienerwaldfahrt Spitzenweine und Perchtoldsdorfer Schmankerl in gemütlicher Umgebung genießen“, macht Gwozdz deutlich.

Und ab 19 Uhr ordentlich abfeiern. Da spielen „Wiener Wahnsinn“ rund um Martin „Soberl“ Sobotka auf. „Sie waren vor ein paar Jahren Mitternachtseinlage am legendären Wilderer Ball in der Burg, das Publikum war begeistert“, erinnert sich Gwozdz. „Die sind mittlerweile seit 19 Jahren unterwegs und eine Austropop-Kultgruppe. Kult trifft Kult sozusagen“, merkt der Organisator schmunzelnd an.

