Helle Aufregung herrscht aktuell bei vielen Anrainer in der Sonnbergstraße. Im sogenannten „Cottage-Viertel“, das von Villen-Grundstücken geprägt ist, sind mehrere Wohnbauprojekte geplant.

Nach dem Verkauf des „Tiger-Wurth“-Areals sollen dort gleich bis zu 16 Wohneinheiten entstehen, am ehemaligen Sonnberg-Wirt-Grundstück sechs.

„Wenn der Bürgermeister seine Versprechungen vom Schutz des Kerngebietes ernst nimmt, muss er diese Bauansuchen abweisen“, hat Gabriele Wladyka von der Bürgerliste bereits einen Lösungsansatz parat.

"Am Ende des Tages prallen zwei Interessen zusammen"

Zudem kritisiert sie, dass die Gemeinde offensichtlich vergessen habe, die Bebauungsbestimmung anzupassen: „Da in der Sonnbergstraße geschlossene Bebauungsweise gilt, beträgt die Mindestgrundstücksgröße nur 300 m², was zur Folge hat, dass Bauträger große Grundstücke aufkaufen und in 300 m2 -Parzellen teilen, um dann jede Menge Vogelhäuseln daraufstellen.“

Abgesehen von der Zerstörung des Ortsbildes und der Versiegelung der Flächen sind die Anrainer völlig verunsichert: „Am Ende des Tages prallen zwei Interessen zusammen: Profit gegen langfristiges Wohnen“, bringt es ein Anrainer auf den Punkt. Er sei nicht „hierhergezogen, um zu streiten“, aber er werde alles tun, um derartige Projekte zu verhindern. Im Vordergrund stünden aber Gespräche und das Hoffen auf Kompromisse.

Für Wladyka und „Bürgerliste“-Mitstreiter Helmut Kittinger ist klar: „In einer Cottagezone wie dem Sonnbergviertel sollte die Mindestgrundstücksgröße 1000 m betragen. Hinterbrühl zeigt uns, wie das geht, die haben das seit vielen Jahren.“

Vorhaben werden „entsprechend geprüft“

Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, hatte bereits ein Gespräch mit Anrainern und wird die Projekte „natürlich entsprechend prüfen“.

Die von Wladyka geforderte Beschlussfassung einer Auflage der Bebauungsvorschriften im Rahmen der Gemeindevorstandssitzung am 25. Juli kann Schuster aber nicht zusagen: „Das ist nur eine Vorstandssitzung.“