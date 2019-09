Der Spatenstich für das Vorhaben war in Sonderfahrten des Vereins „Kaltenleutgebner Bahn“ und ein Bahnhofsfest beim denkmalgeschützten Bahnhof eingebettet, der in das Vorhaben baulich einbezogen werden wird.

Eichtinger: „Begleitete Barrierefreiheit als Zukunftsmodell“

„Ich freue mich, dass in Perchtoldsdorf neben der Erfolgsgeschichte ‚Junges Wohnen‘ mit Unterstützung des Landes die zukunftsträchtige Idee von begleitetem und barrierefreiem Wohnen realisiert werden kann“, so Landesrat Martin Eichtinger beim Spatenstich. Bürgermeister Martin Schuster stellte dieses Infrastrukturvorhaben in Beziehung mit der am 1. September 1954 und somit vor 65 Jahren wiedererlangten kommunalen Selbständigkeit der Marktgemeinde.

„Für dieses Projekt haben wir gut drei Jahre an Vorbereitungszeit investiert und peilen eine reine Bauzeit von rund 18 Monaten an“, so Baureferentin Andrea Kö, die zudem auf die bereits im Vorfeld erfolgte Anrainereinbindung hinwies. Ökologische Vorbildlösungen wie etwa die Anwendung regenerativer Baustoffe sind bei diesem Vorhaben ebenso an Bord wie eine Tiefgarage und großzügige Freiflächen. Bezugsreif soll das Objekt mit 25 Wohnungen zwischen 40 und 61 m² in der zweiten Jahreshälfte 2021 sein.