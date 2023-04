Tänzerisch zur WM nach Kroatien

1990 hat Susanne Fuchs das ehemalige Gasthaus in der Franz Josef-Straße 34 in Perchtoldsdorf in ein Tanzstudio umfunktioniert. Mara Kluhs, eine langjährige Schülerin, hat gemeinsam mit Rupert Preißler vor vier Jahren daraus „DieTanzerei“ gemacht, ein Studio mit einem umfassenden Angebot an Tanz- und Bewegungskursen für jede und jeden.

Nunmehr haben Schülerinnen für einen großen Erfolg gesorgt: „Sie konnten sich mit zwei Choreografien für die World Dance Masters in Kroatien qualifizieren“, zeigte sich Kluhs stolz. In den Kategorien „Children Group Open“ und „Seniors Formation Musical“ werden insgesamt 21 DieTanzerei-Schülerinnen bei den Weltmeisterschaften im Mai auf der Bühne stehen. Zudem durften sich die Tänzerinnen der Perfomancegroup über eine Engagement bei der Musical Produktion "Pippi Langstrumpf" in der Wiener Stadthalle freuen. Die Choreografien stammen von Mara Kluhs.

Ein weiterer Höhepunkt wartet am 3. Juni auf die Fans: „Ab durch die Stadt!" ist das Motto der Bühnenshow in der Burg Perchtoldsdorf.

www.dietanzerei.at

