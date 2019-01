Über 150.000 Menschen pendeln täglich aus dem Bezirk Mödling nach Wien. Vor allem Liesing stöhnt unter dem Ansturm auf die Parkplätze vor U- und S-Bahnstationen. Bezirksvorsteher Gerald Bischof, SPÖ, denkt daher laut über ein „Teilzeit-Parkpickerl“ nach. Das soll von 9 bis 14 Uhr gelten, für Anrainer gratis sein und Pendler zum „früheren“ Umsteigen auf die Öffis zwingen.

Bischof hat aber auch an die Ausweitung der Wiener Tarifgrenzen des VOR (Verkehrsverbund Ostregion) gedacht, was wiederum Perchtoldsdorfs Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, schon fast als Sensation ansieht: „Die Zonenausweitung ist eine Forderung, die seitens der Umlandgemeinden seit Jahrzehnten erhoben wird und bislang von der Stadt Wien kategorisch abgelehnt wurde. Ich freue mich, dass mit der Aussage eines hochrangigen Stadtvertreters nun Bewegung in die Sache zu kommen scheint.“

„Ich wünsche mir, dass es nicht um eine Ablenkung von der Parkpickerl-Diskussion im 23. Bezirk geht“, Bürgermeister Martin Schuster, VP

Zugleich sagt Schuster seine völlige Unterstützung zu: „Ich wünsche mir, dass es der Stadt Wien hier um eine ernsthafte Verbesserung und nicht um eine Ablenkung von der Parkpickerl-Diskussion im 23. Bezirk geht“.

Zudem kümmere sich die Marktgemeinde um die Pendler: Neben der Erweiterung der Park- & Ride-Anlage bei der Schnellbahnstation (64 Pkw-, 6 Motorrad- und 48 Fahrrad-Abstellplätze), setzt die Marktgemeinde auch auf den Linienverkehr mit drei Rundkursen im Ort, der finanziert wird. Zudem erhalten Jahreskartenbesitzer, die in Perchtoldsdorf wohnen oder arbeiten, einen Zuschuss zum Kaufpreis.