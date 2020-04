Bereits zahlreiche örtliche Handels-, Gewerbe- und Gastronomiebetriebe bieten ein Lieferservice an und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Versorgung der Perchtoldsdorfer Haushalte in der derzeitigen Situation.

Gerade kleine Firmen stoßen aber schnell an die Kapazitätsgrenzen eines Lieferservices oder können dieses gar nicht erst anbieten. Daher ist seit Montag eine Kooperation der Marktgemeinde Perchtoldsdorf und dem Taxiunternehmen Felner in Kraft, die zum Ziel hat, die Lieferbemühungen von Perchtoldsdorfer Unternehmerinnen und Unternehmern – ausdrücklich Kleinbetriebe und keine Handelsketten – bei der Zustellung an Perchtoldsdorfer Haushalte zu unterstützen.

Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, betont: „Mit dieser Initiative wollen wir kleinräumige Wirtschaftskreisläufe unterstützen, dies soll aber kein Ersatz für bestehende Abläufe und Einrichtungen sein. Eine Gratis-Lieferung erfolgt höchstens einmal täglich pro Adresse und soll nur unter denselben Bedingungen erfolgen, unter denen die Betriebe selbst auch ausliefern würden“. Das Perchtoldsdorfer Taxi Felner übernimmt die kostenlose Zustellung von Lieferungen lokaler Handels-, Gewerbe- und Gastronomiebetriebe und Apotheken zu den Perchtoldsdorfer Haushalten.

Die Betriebe nehmen die Bestellungen ihrer Perchtoldsdorfer Kunden entgegen und bereiten diese vor.

P’taxi Felner holt die Bestellungen von den Unternehmen ab und liefert aus. Das Lieferservice wird von Montag bis Samstag angeboten und ist nicht nur für Betriebe, sondern auch die Kunden kostenlos.