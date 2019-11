Das Theater am Weinberg präsentiert seinem Publikum heuer "Der Parasit", eine Komödie des französischen Autors der Revolutionszeit Picard. Diese wurde vom genialen Klassiker Friedrich Schiller übersetzt und bearbeitet. Es handelt sich um eine bissige Politsatire von geradezu erschreckender Aktualität.

Protagonist ist der mäßig begabte Selicour, der nur in einem Punkt brilliant ist, nämlich sich durch Lüge, Schmeichelei und Betrug an die Spitze zu hieven. Letztlich geht es um die Frage: Wer gewinnt in der Politik? Der Integre, Wahrhaftige, Kompetente oder wer die Wahrheit nach Gutdünken und beschönigend verdreht, also schöner lügen kann?

Unter der Regie von Gertrude Tartarotti und Christine Kolbábek spielen Sabrina Bartl, Lukas Brenner, Renate Ebermann, Stefan Erhard, Raffael Klausner, Annette Lammer, Markus Oberhauser, Alice Rabl, Isabell Riedl, Annemarie Schwarz, Uschi Stöckl.

Noch heute (20.) und morgen (21. November) um 19 Uhr in der Perchtoldsdorfer Burg zu sehen. Karten im Infocenter und karten@theater-am-weinberg.at.