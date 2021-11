Theater am Weinberg: Die Menschheit rappelt sich auf

„Wir sind noch einmal davongekommen“ – in diesem Stück findet der Autor und mehrfache Pulitzer-Preisträger Thornton Wilder 1942 als Soldat im Zweiten Weltkrieg zu einem optimistischen Gedanken: Trotz aller Katastrophen rappelt sich die Menschheit immer wieder auf. Als Beispiel dient die amerikanische Familie Antrobus – angelehnt an das griechische Wort Anthropos (Mensch). Zum Teil in witzig-grotesken Szenen unter Aufhebung von Zeitebene und Realität überleben George und Maggie Antrobus mit ihren Kindern Henry und Gladys Eiszeit, Sintflut und Krieg.

Regisseurin und Dramaturgin Gertrude Tartarotti hält „Wilder in seinen stilistischen Mitteln für verblüffend modern, während die gesellschaftlichen Aspekte des Stücks doch stark von den 1940er-Jahren geprägt sind“.

„Wir können Wilders Optimismus gerade jetzt gut brauchen.“

Gertrude Tartarotti, Regisseurin und Dramaturgin

Trotzdem habe sie dieses Stück umfassend dramaturgisch bearbeitet, denn „aus einer Phase des Wohlstands und der Sicherheit ist unsere globale Gesellschaft durch eine Pandemie völlig unerwartet in Unsicherheit und Chaos gestürzt, während wir nach wie vor ratlos vor der selbst verschuldeten Klimakrise stehen“. Tartarottis Fazit: „Wir können Wilders Optimismus gerade jetzt gut brauchen.“

Zu sehen von 18. bis 25. November, jeweils 19.30 Uhr, im alten Burg-Festsaal. www.theater-am-weinberg.at