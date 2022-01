THEO: Um Mitternacht ist fast alles möglich beim "Nussknacker"

Pjotr Iljitsch Tschaikowski hat den Nussknacker in seinem gleichnamigen Ballett unsterblich gemacht, wenngleich die Geschichte von E.T.A. Hoffmann eigentlich „Der Nussknacker und der Mäusekönig“ heißt.

Und Mäuse bevölkern auch die Bühne des THEO (TheaterOrt für junges Publikum Perchtoldsdorf). In der Fassung von Gerald Maria Bauer will die böse Mäusekönigin „Mausekrings“ Rache für all das nehmen, was ihrem Mausevolk angetan wurde.

Dafür hat sie den Neffen von Maries Onkel Drosselmeier in einen Nussknacker verwandelt, der jetzt darauf warten muss, von einem Kind mit Fantasie zurück in einen Menschen verwandelt zu werden.

Marie, gespielt von Barbara Edinger, ist sehr fantasievoll, ein Umstand, der vor allem ihrer Mutter zunehmend Angst macht. Denn in der Nacht wacht Marie albtraumgeplagt auf oder schläft unruhig. Die Mutter, dargestellt von Teresa Schmid, gibt Maries Onkel Drosselmeier die Schuld daran. Er würde das Kind mit seinen Geschichten und selbst gebastelten mechanischen Figuren und Uhren ängstigen.

Holzfigur wird in der Nacht lebendig

Zu Weihnachten schenkt Drosselmeier Marie einen Nussknacker, den das Mädchen in ihrem Schrank bei den Puppen verstaut, nichts ahnend, dass dieser um Mitternacht plötzlich lebendig wird. Und auch Mausekrings schleicht sich mit ihrem Sohn, dem Mäusekönig, bei Marie ein, um den Nussknacker zu töten. Jetzt muss ein Plan her, um die böse Mäusekönigin von ihrer Tat abzuhalten und die gefangene Seele des Nussknackers zu befreien.

Herrlich: Teresa Schmid spielt nicht nur die brave Mutter, sondern schlüpft auch in die Rolle der bösen, rachsüchtigen Mäusekönigin. Hierbei will sie ihren Sohn vor allem davon abhalten, Kekse zu fressen, denn sie wittert hinter allem Verrat und eine Falle. Der kleine Mäusekönig hat aber nur eines im Sinn: die drückende Krone abnehmen und in Ruhe Kekse fressen.

Auch Maries Vater, gespielt von Victor Kautsch, schlüpft in noch eine Rolle: Wenn die Uhr Mitternacht schlägt und die Spielsachen lebendig werden, verkörpert er den Nussknacker. Thomas Neuer spielt den Onkel Drosselmeier, der ein großes Geheimnis hütet, die Regie liegt in den bewährten Händen von Intendantin Birgit Oswald.

Noch zu sehen bis 16. Jänner im Kulturzentrum in der Beatrixgasse, ab 20. Jänner hat das „Hässliche Entlein“ das Sagen.